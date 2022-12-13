Cidades do ES são classificadas novamente com risco de chuva intensa

Mais previsão de chuva na Grande Vitória e no resto do Estado

Pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia e os ventos podem atingir de 60 km/h a 100 km/h. O alerta destaca ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.