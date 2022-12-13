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Alerta laranja

Cidades do ES são classificadas novamente com risco de chuva intensa

Alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende todas as cidades capixabas pelo segundo dia consecutivo

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 10:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 dez 2022 às 10:03
Dia de chuva na Grande Vitória
Mais previsão de chuva na Grande Vitória e no resto do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta terça-feira (13), pelo segundo dia consecutivo, todo o Espírito Santo foi classificado com um alerta de cor laranja, de perigo para chuvas intensas. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 10h da manhã desta quarta-feira (14). 
Pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia e os ventos podem atingir de 60 km/h a 100 km/h. O alerta destaca ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações aos moradores desses municípios:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; 
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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