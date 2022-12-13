Cidades do ES são classificadas novamente com risco de chuva intensa

Nesta terça-feira (13), pelo segundo dia consecutivo, todo o Espírito Santo foi classificado com um alerta de cor laranja, de perigo para chuvas intensas. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 10h da manhã desta quarta-feira (14).
Pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia e os ventos podem atingir de 60 km/h a 100 km/h. O alerta destaca ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações aos moradores desses municípios:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).