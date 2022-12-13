Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Instabilidade

Frente fria se aproxima do ES e aumenta risco de temporais no Sudeste

Semana no Estado será marcada por chuvas intensas; frente fria deixa tempo chuvoso antes mesmo da formação de nova zona de convergência

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 06:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 dez 2022 às 06:50
Chuva na Grande Vitória
Tempo chuvoso na Grande Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Antes da formação da zona de convergência, uma frente fria já vai deixar o tempo chuvoso no Espírito Santo. Segundo a empresa Climatempo, crescem as áreas de instabilidade e aumenta o risco de temporais na Região Sudeste do país.
A frente fria deve alcançar o Espírito Santo até a noite desta terça-feira (13), após avançar pela costa do Sudeste brasileiro.
A passagem desse sistema deixa o tempo muito instável no Espírito Santo e demais Estados do Sudeste, com possibilidade de pancadas de chuva frequentes a qualquer hora. Fica o alerta para precipitações intensas nas capitais, incluindo Vitória.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que a terça-feira (13) começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, no entanto, o tempo fecha durante a tarde, com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões.
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo

Zona de convergência

Após a passagem da frente fria, chega ao Espírito Santo uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O sistema meteorológico já avançava pelo Sul do Brasil nesta segunda-feira (12).
Segundo a Climatempo, a nova zona de convergência se forma a partir da noite de quarta-feira (14), se posicionando mais ao Norte do Brasil. Essa posição do sistema vai provocar chuva persistente, preferencialmente, sobre o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Pará, Sul do amazonas, Norte de Goiás, Distrito Federal e Centro-Norte de Mato Grosso.
A Climatempo destaca para a possibilidade de chuva frequente e persistente a partir de quarta-feira (14), ganhando reforço na quinta-feira (15) e seguindo até o fim de semana. Os acumulados tendem a ser elevados e fica o alerta para novos alagamentos, deslizamentos e enchentes de rios e córregos.

Veja Também

Chuva que atinge o ES é 'perigosa armadilha' para dezembro; entenda

Institutos preveem chuva acima da média até fevereiro no ES

Entenda por que o ES sempre é atingido por grandes volumes de chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Climatempo frente fria Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados