Frente fria se aproxima do ES e aumenta risco de temporais no Sudeste

Tempo chuvoso na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Antes da formação da zona de convergência , uma frente fria já vai deixar o tempo chuvoso no Espírito Santo. Segundo a empresa Climatempo, crescem as áreas de instabilidade e aumenta o risco de temporais na Região Sudeste do país.

A frente fria deve alcançar o Espírito Santo até a noite desta terça-feira (13), após avançar pela costa do Sudeste brasileiro.

A passagem desse sistema deixa o tempo muito instável no Espírito Santo e demais Estados do Sudeste, com possibilidade de pancadas de chuva frequentes a qualquer hora. Fica o alerta para precipitações intensas nas capitais, incluindo Vitória.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que a terça-feira (13) começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, no entanto, o tempo fecha durante a tarde, com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões.

Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo

Zona de convergência

Segundo a Climatempo, a nova zona de convergência se forma a partir da noite de quarta-feira (14), se posicionando mais ao Norte do Brasil. Essa posição do sistema vai provocar chuva persistente, preferencialmente, sobre o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Pará, Sul do amazonas, Norte de Goiás, Distrito Federal e Centro-Norte de Mato Grosso.