Frente fria se aproxima do ES e aumenta risco de temporais no Sudeste

Antes da formação da zona de convergência, uma frente fria já vai deixar o tempo chuvoso no Espírito Santo. Segundo a empresa Climatempo, crescem as áreas de instabilidade e aumenta o risco de temporais na Região Sudeste do país.
A frente fria deve alcançar o Espírito Santo até a noite desta terça-feira (13), após avançar pela costa do Sudeste brasileiro.
A passagem desse sistema deixa o tempo muito instável no Espírito Santo e demais Estados do Sudeste, com possibilidade de pancadas de chuva frequentes a qualquer hora. Fica o alerta para precipitações intensas nas capitais, incluindo Vitória.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que a terça-feira (13) começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol, no entanto, o tempo fecha durante a tarde, com pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões.
Zona de convergência
Após a passagem da frente fria, chega ao Espírito Santo uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O sistema meteorológico já avançava pelo Sul do Brasil nesta segunda-feira (12).
Segundo a Climatempo, a nova zona de convergência se forma a partir da noite de quarta-feira (14), se posicionando mais ao Norte do Brasil. Essa posição do sistema vai provocar chuva persistente, preferencialmente, sobre o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Pará, Sul do amazonas, Norte de Goiás, Distrito Federal e Centro-Norte de Mato Grosso.
A Climatempo destaca para a possibilidade de chuva frequente e persistente a partir de quarta-feira (14), ganhando reforço na quinta-feira (15) e seguindo até o fim de semana. Os acumulados tendem a ser elevados e fica o alerta para novos alagamentos, deslizamentos e enchentes de rios e córregos.