Alerta de tempestade e granizo no ES é ampliado e vai até quarta-feira (4)

O alerta de perigo para chuva forte com risco de tempestade e granizo em todo o Espírito Santo, emitido no último domingo (1º), foi ampliado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e fica vigente pelo menos até as 23h59 de quarta-feira (4).

De acordo com o Inmet, o viso é de gravidade laranja, válido até as 10h de terça-feira (3), e abrange todos os municípios do estado. A previsão indica volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou entre 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h.