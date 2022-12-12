Nova zona de convergência vai provocar mais chuva forte no ES

Nova zona de convergência vai provocar mais chuva forte no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo deve voltar a ter dias de tempo fechado e chuva intensa com a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ao Estado. O sistema meteorológico já avança pelo Sul do Brasil nesta segunda-feira (12).

Também há previsão de chuva para o Estado neste início de semana devido a áreas de instabilidades em decorrência de uma frente fria que se afasta para o oceano.

Segundo a Climatempo, a nova zona de convergência se forma a partir da noite de quarta-feira (14), se posicionando mais ao Norte do Brasil. Essa posição do sistema vai provocar chuva persistente, preferencialmente, sobre o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Pará, Sul do amazonas, Norte de Goiás, Distrito Federal e Centro-Norte de Mato Grosso.

Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo

A Climatempo destaca para a possibilidade de chuva frequente e persistente a partir de quarta-feira (14), ganhando reforço na quinta-feira (15) e seguindo até o fim de semana. Os acumulados tendem a ser elevados e fica o alerta para novos alagamentos, deslizamentos e enchentes de rios e córregos.