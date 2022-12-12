Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trégua vai acabar

Nova zona de convergência vai provocar mais chuva forte no ES

Espírito Santo vai voltar a ter dias de tempo fechado, bastante chuvosos, a partir do meio da semana devido à formação do sistema meteorológico a partir de quarta-feira (14)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 06:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 dez 2022 às 06:32
Chuva em Vitória
Nova zona de convergência vai provocar mais chuva forte no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Espírito Santo deve voltar a ter dias de tempo fechado e chuva intensa com a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ao Estado. O sistema meteorológico já avança pelo Sul do Brasil nesta segunda-feira (12).
Também há previsão de chuva para o Estado neste início de semana devido a áreas de instabilidades em decorrência de uma frente fria que se afasta para o oceano.

Veja Também

Chuva que atinge o ES é 'perigosa armadilha' para dezembro; entenda

Segundo a Climatempo, a nova zona de convergência se forma a partir da noite de quarta-feira (14), se posicionando mais ao Norte do Brasil. Essa posição do sistema vai provocar chuva persistente, preferencialmente, sobre o Espírito Santo, Norte de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Pará, Sul do amazonas, Norte de Goiás, Distrito Federal e Centro-Norte de Mato Grosso.
Formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no Brasil Crédito: Climatempo
A Climatempo destaca para a possibilidade de chuva frequente e persistente a partir de quarta-feira (14), ganhando reforço na quinta-feira (15) e seguindo até o fim de semana. Os acumulados tendem a ser elevados e fica o alerta para novos alagamentos, deslizamentos e enchentes de rios e córregos.
Nova zona de convergência vai provocar mais chuva forte no ES

Veja Também

Telhado voa, portão se solta e árvore cai: chuva causa estragos na Grande Vitória

Institutos preveem chuva acima da média até fevereiro no ES

Entenda por que o ES sempre é atingido por grandes volumes de chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados