Telhado voa, portão se solta e árvore cai: chuva causa estragos na Grande Vitória

À esquerda, o carro que por pouco não foi destruído por árvore que caiu na Praia da Costa, em Vila Velha; à direita, a casa que sofreu destelhamento em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Leitor | Paulo Ricardo Sobral | Montagem A Gazeta

A Gazeta. A mudança brusca no tempo aconteceu no início da tarde. Um Todas essas cenas – impressionantes – foram registradas por leitores de. A mudança brusca no tempo aconteceu no início da tarde. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até previa a precipitação intensa. Esse aviso segue sendo válido até as 10h desta segunda-feira (12).

“SORTE”: ÁRVORE CAI BEM ATRÁS DE CARRO

Um dos registros marcantes deste domingo (11) aconteceu na Rua Castelo Branco, na Praia da Costa , em Vila Velha. Por volta das 14h30, uma árvore de grande porte caiu logo atrás de um carro que estava estacionado e que por pouco não foi destruído. Devido à queda, as raízes da planta quebraram a calçada.

De acordo com o leitor de A Gazeta que fez o vídeo acima e que preferiu não ser identificado, o automóvel estava vazio quando tudo aconteceu. “Minha avó mora nessa rua, e eu estava dentro de casa quando ouvi o barulho. Por sorte, só a lanterna do veículo quebrou. Foi impressionante”, disse.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que uma equipe de poda foi enviada para fazer a retirada da árvore da via, mas o carro já não estava no local. “O veículo provavelmente foi retirado pelo proprietário. Nesse tipo de caso, o cidadão pode acionar o município, ligando para o número 162”, orientou.

PORTÃO DE PRÉDIO É ARREMESSADO

Ainda na Praia da Costa, a apresentadora Luanna Esteves, da TV Gazeta, filmou outro estrago causado pela chuva. Segundo ela, por volta das 14h, o céu azul deu lugar às nuvens carregadas. Impressionada com os fortes ventos, ela começou a gravar o mau tempo e flagrou quando o portão de um prédio foi arremessado.

“Na hora, eu só ouvi o barulho. Só depois que eu assisti ao vídeo é que eu vi o portão. Pessoas que moram nesse prédio disseram que algumas janelas caíram no estacionamento do edifício vizinho, mas ninguém se machucou. A chuva durou só uns 30 minutos, mas estava ventando muito”, contou.

Outro vídeo enviado para A Gazeta mostra o portão bastante danificado sendo retirado do meio da rua e dois homens segurando o que sobrou dele, em frente ao prédio. Apesar da ocorrência, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Defesa Civil Municipal não chegou a ser acionada nesse caso.

DESTELHAMENTO ASSUSTA EM VITÓRIA

Já em Vitória, o registro que mais chamou atenção foi de um destelhamento que aconteceu no bairro Bento Ferreira, também por volta das 14h. Na gravação dá para ver parte do telhado de uma casa voando, devido à ventania. A cena assustou a jovem Sarah Fonseca e as colegas dela que faziam um curso na região.

“Uma parte das telhas caiu na rua de trás. A movimentação que deu para ver foi só a dos vizinhos. Estava tudo escuro, chovendo e ventando demais. Eu fiquei muito assustada, porque nunca tinha presenciado uma cena dessa. Só havia visto esse tipo de coisa em reportagens”, desabafou.