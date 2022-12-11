Manutenção devido à chuva pode causar falta de água em 5 cidades do ES

Apesar de rápida, a forte chuva que atingiu parte do Espírito Santo neste domingo (11) foi suficiente para afetar a qualidade da água distribuída para algumas regiões do Estado. Por isso, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) divulgou que pode haver desabastecimento em cinco cidades capixabas.
A previsão é que o serviço seja restabelecido, gradativamente, em até 24 horas após a conclusão dos serviços. “A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água”, diz o comunicado. Caso necessário, a empresa pode ser acionada pelo número 115 ou pelo telefone 0800 095 2305 (Aracruz).
Veja abaixo os bairros que podem ser afetados em cada cidade:
VITÓRIA
- Aeroporto
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim da Penha
- Maria Ortiz
- Mata da Praia
- Morada de Camburi
- Pontal de Camburi
- República
- Segurança do Lar
- Solon Borges
SERRA
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Bicanga
- Boa Vista I e II
- Boulevard Lagoa
- Camará
- Cantinho do Céu
- Carapina Grande
- Castelândia
- Central Carapina
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I e II
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- das Laranjeiras
- de Fátima
- Diamantina
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Eurico Sales
- Féu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jacuhy
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Jardim Limoeiro
- Jardim Tropical
- José de Anchieta I, II e III
- Lagoa de Carapebus
- Lagoa de Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maringá
- Mata da Serra
- Morada Laranjeiras
- Nova Almeida
- Nova Carapina I e II
- Nova Zelândia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Parque das Gaivotas
- Parque Jacaraípe
- Parque Residencial Laranjeiras
- Parque Residencial Mestre Álvaro
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Residencial Tubarão
- Parque Santa Fé
- Pitanga
- Planalto de Carapina
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarão
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia de Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Presídio Queimados
- Reis Magos
- Residencial Jacaraípe
- Residencial Vista do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita de Cásssia
- São Diogo I e II
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I, II e III
- Serramar
- Solar de Anchieta
- Taquara I e II
- Tims
- Valparaíso
- Vila Nova de Colares
CARIACICA
- Cariacica Sede
- Ibiapaba
- Nova Esperança
- Nova Rosa da Penha
- Padre Mathias
- Porto de Cariacica
- Porto Engenho
- Santa Luzia
- São João Batista
- Vila Cajueiro
- Vila Merlo
FUNDÃO
- Costa Azul
- Enseada das Garças
- Loteamento Direção
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
ARACRUZ
- Itaparica
- Praia Formosa
- Santa Cruz
- São Francisco
Manutenção devido à chuva pode causar falta de água em 5 cidades do ES