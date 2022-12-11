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Manutenção devido à chuva pode causar falta de água em 5 cidades do ES

Turbidez aumentou após a precipitação deste domingo (11) e previsão é de restabelecimento em até 24 horas; Serra, Vitória e Cariacica estão entre as possíveis afetadas

Publicado em 11 de Dezembro de 2022 às 18:06

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 dez 2022 às 18:06
Apesar de rápida, a forte chuva que atingiu parte do Espírito Santo neste domingo (11) foi suficiente para afetar a qualidade da água distribuída para algumas regiões do Estado. Por isso, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) divulgou que pode haver desabastecimento em cinco cidades capixabas.
Segundo a empresa, a precipitação desta tarde provocou “aumento da turbidez, o que dificulta o tratamento e a distribuição para a população”. Sendo assim, equipes estão fazendo uma manutenção emergencial no sistema que atende bairros dos municípios de VitóriaSerraCariacicaFundão e Aracruz.
A previsão é que o serviço seja restabelecido, gradativamente, em até 24 horas após a conclusão dos serviços. “A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água”, diz o comunicado. Caso necessário, a empresa pode ser acionada pelo número 115 ou pelo telefone 0800 095 2305 (Aracruz).

Veja abaixo os bairros que podem ser afetados em cada cidade:

VITÓRIA
  • Aeroporto
  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata da Praia
  • Morada de Camburi
  • Pontal de Camburi
  • República
  • Segurança do Lar
  • Solon Borges
SERRA
  • Alterosas
  • André Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro Branco
  • Bicanga
  • Boa Vista I e II
  • Boulevard Lagoa
  • Camará
  • Cantinho do Céu
  • Carapina Grande
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I e II
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • das Laranjeiras
  • de Fátima
  • Diamantina
  • Eldorado
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Eurico Sales
  • Féu Rosa
  • Guaraciaba
  • Hélio Ferraz
  • Jacuhy
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Tropical
  • José de Anchieta I, II e III
  • Lagoa de Carapebus
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maringá
  • Mata da Serra
  • Morada Laranjeiras
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I e II
  • Nova Zelândia
  • Novo
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Jacaraípe
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Parque Residencial Mestre Álvaro
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Residencial Tubarão
  • Parque Santa Fé
  • Pitanga
  • Planalto de Carapina
  • Planície da Serra
  • Polo Industrial Tubarão
  • Portal de Jacaraípe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
  • Praia de Baleia
  • Praia de Capuba
  • Praia de Carapebus
  • Praiamar
  • Presídio Queimados
  • Reis Magos
  • Residencial Jacaraípe
  • Residencial Vista do Mestre
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita de Cásssia
  • São Diogo I e II
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serra Dourada I, II e III
  • Serramar
  • Solar de Anchieta
  • Taquara I e II
  • Tims
  • Valparaíso
  • Vila Nova de Colares
CARIACICA
  • Cariacica Sede
  • Ibiapaba
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa da Penha
  • Padre Mathias
  • Porto de Cariacica
  • Porto Engenho
  • Santa Luzia
  • São João Batista
  • Vila Cajueiro
  • Vila Merlo
FUNDÃO
  • Costa Azul
  • Enseada das Garças
  • Loteamento Direção
  • Mirante da Praia
  • Praia Grande
  • Rio Preto
ARACRUZ
  • Itaparica
  • Praia Formosa
  • Santa Cruz
  • São Francisco
Manutenção devido à chuva pode causar falta de água em 5 cidades do ES

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