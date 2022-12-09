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Mais de 100 mm

Pista de skate vira "piscina pública" após chuva em Jaguaré; veja vídeo

Após a chuva forte, calor continuou e moradores aproveitaram o acúmulo de água para se banhar no local; ruas e avenidas do município ficaram alagadas

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 07:27

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 dez 2022 às 07:27
Em pouco mais de uma hora,  choveu cerca de 100 mm em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8), segundo a Defesa Civil Municipal. O grande acumulado causou alagamentos na cidade e uma pista de skate na praça do Centro virou uma "piscina pública". Como o calor continuou durante a noite, após o temporal, moradores se banharam no local (vídeo acima).
E devido à chuva forte em pouco tempo, as galerias não deram conta de dar vazão à água e ficaram obstruídas, causando alagamentos em ruas e avenidas da região central de Jaguaré. A Defesa Civil Municipal informou que foi realizada a limpeza dos bueiros que estavam comprometidos e boa parte da água já havia escoado na noite de quinta-feira.
Ainda conforme a Defesa Civil de Jaguaré, apesar dos transtornos, não entrou água nas casas e estabelecimentos comerciais do município. Também não há pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo o coordenador do órgão, Sérgio Rubens de Farias.
Ainda conforme o órgão municipal, o sistema de drenagem da pista de skate demorou um pouco para dar conta do acúmulo de água, mas a pista já se encontra seca na manhã desta sexta-feira (9).

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