Pista de skate vira "piscina pública" após chuva em Jaguaré; veja vídeo

Em pouco mais de uma hora, choveu cerca de 100 mm em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8), segundo a Defesa Civil Municipal. O grande acumulado causou alagamentos na cidade e uma pista de skate na praça do Centro virou uma "piscina pública". Como o calor continuou durante a noite, após o temporal, moradores se banharam no local (vídeo acima).

E devido à chuva forte em pouco tempo, as galerias não deram conta de dar vazão à água e ficaram obstruídas, causando alagamentos em ruas e avenidas da região central de Jaguaré. A Defesa Civil Municipal informou que foi realizada a limpeza dos bueiros que estavam comprometidos e boa parte da água já havia escoado na noite de quinta-feira.

Ainda conforme a Defesa Civil de Jaguaré, apesar dos transtornos, não entrou água nas casas e estabelecimentos comerciais do município. Também não há pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo o coordenador do órgão, Sérgio Rubens de Farias.