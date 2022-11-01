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Banho de lagoa

Menino morre afogado em Jaguaré na semana em que completaria 10 anos

Família diz que Samuel Miller da Silva saiu de casa sem avisar e estava com os amigos quando desapareceu após entrar na lagoa de uma propriedade rural, no bairro Novo Tempo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 nov 2022 às 10:40

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 10:40

Criança ia fazer 10 anos na quarta-feira (2)
Samuel Miller da Silva, de nove anos, morreu afogado nesta segunda-feira (31), dois dias antes do aniversário dele Crédito: Acervo pessoal
Um menino de nove anos morreu afogado na lagoa de uma propriedade rural no bairro Novo Tempo, no interior de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (31). Segundo a família, Samuel Miller da Silva estava acompanhado de amigos e dos pais deles, quando desapareceu após entrar na água. Ele faria aniversário nesta quarta-feira (2).
O avô da criança, o comerciante Jucelino Correia da Silva, de 49 anos, disse que o neto saiu de casa sem avisar a família. Ele foi visto se afogando, mas não houve tentativas de resgatá-lo por medo de ocorrer outro afogamento. “Ele foi até a lagoa com amiguinhos, que estavam acompanhados dos pais. As outras crianças viram ele se afogar, mas tiveram medo de se afogar também”, lamentou.
Segundo Jucelino, um tio de Samuel saiu para procurar pelo sobrinho, encontrou o corpo do menino na lagoa e o retirou da água. Procurado por A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para atender a ocorrência. 
O avô de Samuel disse que o menino era muito querido e teria uma festa para comemorar o aniversário de 10 anos. A família esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para liberar o corpo da criança na manhã desta terça-feira (1º).
"A dor que estou sentindo não é fácil. O Samuel era um menino muito educado, respeitador, todo mundo gosta dele. Ele teria uma festa de aniversário amanhã (quarta-feira, 2)"
Jucelino Correia da Silva - Comerciante, avô de Samuel
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para recolher um corpo de uma criança de 10 anos, vítima de afogamento, no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, na tarde dessa segunda-feira (31). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Linhares, para ser necropsiado.
O corpo de Samuel foi velado na capela mortuária no Centro de Jaguaré e enterrado no cemitério da sede do município.

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