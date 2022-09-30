Pipoqueiro atingido por explosão de gás em Jaguaré recebe alta

Valmir ainda está com os braços enfaixados devido aos ferimentos provocados pelo fogo que o atingiu na explosão Crédito: Acervo pessoal

A filha de Valmir, Rosangela de Jesus Costa, de 33 anos, disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que o pai se recupera em casa, no município de Jaguaré, e segue com alguns cuidados para proteger as feridas. Rosângela, que também ajuda Valmir no negócio, afirma que é um “presente de Deus”, ter o pai de volta com a família após o acidente.

RELEMBRE O CASO

A explosão aconteceu por volta de 16 horas, na avenida 9 de agosto, no Centro do município. Nas imagens, Valmir José da Costa, está perto do carrinho quando ocorre a explosão. O fogo atinge o pipoqueiro, que acabou lançado ao chão. A vítima ainda engatinha e em seguida, corre do local.

O vendedor foi socorrido por uma ambulância e levado para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Posteriormente, o trabalhador foi transferido para a Grande Vitória, onde recebeu cuidados no Hospital Jayme dos Santos Neves, referência estadual no atendimento de queimados.

A filha de Valmir, disse, na ocasião, que o carrinho de pipoca é antigo e nunca apresentou problemas. A família ainda não sabe como a explosão ocorreu e o que a causou. Rosangela conversou com o pai logo após o acidente. “Ele disse que estava fazendo a pipoca, quando o fogo surgiu e o jogou para trás. Contou que ficou tonto e tentou se afastar das chamas”, disse.