Pipoqueiro atingido por explosão de gás em Jaguaré recebe alta

Após 13 dias internado, recebeu alta hospitalar o pipoqueiro Valmir José da Costa, de 57 anos, que ficou gravemente ferido com a explosão do gás que vazou da botija do carrinho de pipoca, na principal avenida de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Valmir ficou internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, com queimaduras de segundo grau nos dois braços, pescoço e rosto. A explosão, que ocorreu no dia 16 deste mês, foi registrada por uma câmera de segurança da rua.
A filha de Valmir, Rosangela de Jesus Costa, de 33 anos, disse para a reportagem da TV Gazeta Norte que o pai se recupera em casa, no município de Jaguaré, e segue com alguns cuidados para proteger as feridas. Rosângela, que também ajuda Valmir no negócio, afirma que é um “presente de Deus”, ter o pai de volta com a família após o acidente.
RELEMBRE O CASO
A explosão aconteceu por volta de 16 horas, na avenida 9 de agosto, no Centro do município. Nas imagens, Valmir José da Costa, está perto do carrinho quando ocorre a explosão. O fogo atinge o pipoqueiro, que acabou lançado ao chão. A vítima ainda engatinha e em seguida, corre do local.
O vendedor foi socorrido por uma ambulância e levado para o hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Posteriormente, o trabalhador foi transferido para a Grande Vitória, onde recebeu cuidados no Hospital Jayme dos Santos Neves, referência estadual no atendimento de queimados.
A filha de Valmir, disse, na ocasião, que o carrinho de pipoca é antigo e nunca apresentou problemas. A família ainda não sabe como a explosão ocorreu e o que a causou. Rosangela conversou com o pai logo após o acidente. “Ele disse que estava fazendo a pipoca, quando o fogo surgiu e o jogou para trás. Contou que ficou tonto e tentou se afastar das chamas”, disse.
O carrinho ficou completamente destruído. “Ele disse que quer melhorar logo, está doido para voltar. Trabalhar como pipoqueiro é a vida dele. Todo evento da cidade e região ele vai. Além de ser único ganha-pão”, relatou a filha.