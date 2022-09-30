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Varíola dos macacos: ES confirma 81 casos e investiga mais de 90

Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta sexta-feira (30); mais de 400 notificações já foram descartadas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 set 2022 às 12:59

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 12:59

O Espírito Santo confirmou mais 11 casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 81 infectados. A atualização foi feita nesta sexta-feira (30), por meio de um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda são investigados outros 97 quadros suspeitos. Ao todo, 406 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos da doença foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado. Nesta sexta-feira (30), dos novos 11 casos confirmados desde o último boletim, entrou a confirmação de um caso de uma pessoa do município de Eunápolis, na Bahia, que fez o teste no Espírito Santo.

CASOS CONFIRMADOS NO ES

  • Vila Velha: 24
  • Vitória: 23
  • Serra: 11
  • Cariacica: 7
  • Guarapari: 6
  • Linhares: 3
  • Cachoeiro de Itapemirim: 2
  • Aracruz: 1
  • Itapemirim: 1
  • Pedro Canário: 1
  • Viana: 1
  • Eunápolis (BA): 1
A grande maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 81 infectados, 70 são homens e 11 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre eles são, nesta ordem:
  • Erupção cutânea 
  • Febre súbita
  • Cefaleia (dor de cabeça)
  • Dor de garganta 
  • Adenomegalia (inchaço das glândulas do sistema imunológico)
  • Astenia (fraqueza)
  • Dor muscular 
  • Dor nas costas
  • Artralgia (dor nas articulações)

EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. Até esta sexta-feira (30), quatro casos foram confirmados entre pequenos de até nove anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso
  • 5 a 9 anos: 3 casos 
  • 10 a 19 anos: 3 casos 
  • 20 a 29 anos: 32 casos
  • 30 a 39 anos: 28 casos
  • 40 a 49 anos: 10 casos
  • 50 a 59 anos: 3 casos 
  • 60 a 69 anos: 1 caso
Atualmente, a Sesa divulga boletins epidemiológicos sobre a varíola dos macacos duas vezes por semana: às terças e às sextas. A medida passou a ser adotada no final de julho deste ano, depois de duas semanas do primeiro caso confirmado no Estado.

Arquivos & Anexos

Boletim | 30 de setembro de 2022

Relatório epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo mostra o avanço da varíola dos macacos no Estado
Tamanho do arquivo: 497kb
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