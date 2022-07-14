ES confirma varíola dos macacos em dois moradores da Grande Vitória

Os dois pacientes são homens com idades entre 30 e 49 anos, que moram na Grande Vitória . Ambos têm histórico de viagem recente a São Paulo – o Estado que concentra a grande maioria das confirmações da doença no Brasil , até o momento.

Apesar das confirmações, a Sesa informou que os dois pacientes já estão curados. "O período de isolamento desses dois pacientes já encerrou e ambos estão curados, não trazendo riscos à população", ressaltou, em nota.

CINCO CASOS FORAM INVESTIGADOS

Os dois primeiros casos foram confirmados quase um mês após a primeira apuração da doença no Estado. Foram cinco suspeitas investigadas até o momento, sendo que três foram descartadas.

Desde então, outros dois casos já foram investigados. Ambos eram em homens adultos com histórico de viagem internacional , mas os testes feitos também descartaram a Monkeypox.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950 , após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.

De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.