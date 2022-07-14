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Coronavac aprovada: ES tem estoque para vacinar crianças de 3 a 5 anos

Anvisa autorizou, nesta quarta-feira (13), o uso Coronavac na faixa etária de 3 a 5 anos e 147.740 mil crianças podem receber o imunizante no Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2022 às 12:53

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 12:53

Criança se vacina contra a Covid-19
Coronavac aprovada: ES tem estoque para vacinar crianças de 3 a 5 anos Crédito: Freepik
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Espírito Santo afirmou que tem estoque de Coronavac para iniciar a vacinação em crianças de três a cinco anos. O anúncio decorre da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quarta-feira (13), para o imunizante ser utilizado em uso emergencial nessa faixa etária.
De acordo com a Sesa, o público de três a cinco anos apto a receber a vacina contra a Covid-19 é de 147.740 crianças.
Para iniciar a vacinação no Estado, no entanto, a secretaria afirmou que aguarda as diretrizes do Ministério da Saúde sobre a vacinação desse público para elaborar Nota Técnica com orientações aos municípios quanto ao esquema de vacinação.

VACINA APROVADA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu nesta quarta-feira (13) autorizar a aplicação emergencial da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos de idade. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan.
Durante reunião da diretoria colegiada, em Brasília, por unanimidade, a agência seguiu recomendação das áreas técnicas e autorizou a imunização com duas doses da vacina, no intervalo de 28 dias. A aprovação vale somente para crianças que não são imunocomprometidas. A vacina é contra a Covid-19.
Não há prazo para o início da utilização do imunizante no plano nacional de vacinação. A decisão caberá ao Ministério da Saúde. Para a diretora Meiruze Souza Freitas, da Anvisa, relatora do pedido, a CoronaVac está aprovada em 56 países pela Organização Mundial da Saúde (OMS), teve cerca de um bilhão de doses aplicadas e tem contribuído para reduzir mortes e hospitalizações. "Vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a covid-19 pode ajudar a evitar que elas fiquem gravemente doentes se contraírem o novo coronavírus", explicou.
A faixa etária entre 5 e 11 anos começou a ser vacinada em janeiro. Nesse caso, são aplicados os imunizantes da Pfizer (versão pediátrica) e a CoronaVac.

ESTUDOS

A decisão foi baseada em diversos estudos nacionais e internacionais sobre a eficácia da vacina em crianças. As pesquisas foram realizadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto Butantan, além de entidades internacionais. Também foram levados em conta pareceres de sociedades médicas e das áreas de farmacovigilância e de avaliação de produtos biológicos da Anvisa. Um dos estudos clínicos, feito no Chile, mostrou efetividade de 55% da CoronaVac contra a hospitalização de crianças que testam positivo para a Covid-19.
Além disso, as crianças que participaram dos estudos clínicos apresentaram maior número de anticorpos e menos reações à vacina em relação aos adultos. No Brasil, outros dados revelaram que as reações graves após a imunização foram consideradas raras e raríssimas. A conclusão foi obtida após análise de 103 milhões de doses aplicadas no país.

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