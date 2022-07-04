Varíola dos macacos: Sesa descarta segundo caso e investiga terceiro no ES

As amostras do paciente foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). "A unidade é capacitada para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda aguarda insumos do Ministério da Saúde. Caso os resultados sejam negativos para doenças semelhantes, como herpes, sarampo e sífilis, as amostras serão enviadas ao laboratório de referência na Universidade Federal do Rio de Janeiro", acrescentou a secretaria.