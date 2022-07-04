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Monkeypox

Varíola dos macacos: Sesa descarta segundo caso e investiga terceiro no ES

Novo paciente suspeito é um homem com idade entre 20 e 29 anos que viajou para países com casos confirmados e está internado em um hospital da Grande Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 jul 2022 às 12:54

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 12:54

Varíola dos macacos é causada Varíola dos macacos: ES terá grupo para monitorar casos
ES investiga terceiro caso suspeito de varíola dos macacos Crédito: Samuel F. Johanns/Pixabay
A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) descartou, nesta segunda-feira (4), o segundo caso suspeito de varíola dos macacos no Espírito Santo que estava sendo pesquisado e confirmou a investigação de uma possível nova infecção pela doença. O paciente é um homem com idade entre 20 e 29 anos que, conforme a Sesa, viajou para países com casos confirmados.
Ainda de acordo com a secretaria, a investigação do caso suspeito começou no sábado (2) e o homem está internado em um hospital da Grande Vitória. Como relatado pela Sesa, o paciente informou que os sintomas começaram no dia 7 de junho, com erupções cutâneas nas regiões da cervical e tórax, sem dores.
As amostras do paciente foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). "A unidade é capacitada para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda aguarda insumos do Ministério da Saúde. Caso os resultados sejam negativos para doenças semelhantes, como herpes, sarampo e sífilis, as amostras serão enviadas ao laboratório de referência na Universidade Federal do Rio de Janeiro", acrescentou a secretaria.

SEGUNDO CASO SUSPEITO DESCARTADO

O caso suspeito que foi descartado pela Sesa nesta segunda-feira (4) era de um um homem de idade entre 30 e 39 anos, que também apresentava histórico de viagem a diversos países que já tinham resultados positivos da doença.
A suspeita havia sido anunciada pela Prefeitura de Vitória no dia 22. Segundo a Sesa, o paciente está em isolamento domiciliar e começou a apresentar os sintomas no dia 13 de junho. "Ele apresenta lesões cutâneas em diversas partes de seu corpo, sintoma sugestivo e característico da doença. Seus contatos estão sendo monitorados pelo município", informou a Sesa, em nota.

PRIMEIRO CASO TAMBÉM DESCARTADO

Já o primeiro caso suspeito da varíola dos macacos no Estado foi divulgado pela Sesa no dia 15 de junho, quando o comandante de uma embarcação que saiu de Singapura foi internado após ancorar na costa capixaba com sintomas da doença, como febre e erupções cutâneas. O paciente permaneceu em isolamento em um hospital do Estado até que o resultado dos exames dele saíssem. O material chegou a ser encaminhado para a UFRJ, e o resultado negativo para monkeypox foi divulgado no dia 21.
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