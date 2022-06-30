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Saúde

Total de casos de varíola dos macacos no Brasil sobe para 37

São Paulo confirmou mais 14 casos da doença; Minas Gerais confirmou o primeiro caso no estado

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 10:45

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jun 2022 às 10:45
O número de casos de varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil chega a 37, segundo informações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. A secretaria confirmou ontem o sexto caso no estado. Agora, são cinco ocorrências na capital e uma na cidade de Maricá, no Grande Rio.
Varíola dos macacos
Varíola dos macacos. Crédito: Shutterstock
Minas Gerais confirmou o seu primeiro caso, um homem com 33 anos, que esteve na Europa no período entre 11 e 26 deste mês. Segundo a Secretaria de Saúde mineira, trata-se de um caso importado. “O paciente está estável, em isolamento domiciliar. Os contactantes estão sendo monitorados e, até o momento, não houve identificação de caso secundário”, informa a nota.
Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo tem 28 casos confirmados. Somando-se os dois registros do Rio Grande do Sul e os do Rio, o Brasil chega a 37 casos.

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