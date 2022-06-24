Rio de Janeiro tem transmissão local da varíola dos macacos

O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, disse nesta sexta-feira (24) que já há transmissão local do vírus monkeypox, causador da varíola dos macacos, na capital fluminense.
Na noite dessa quinta-feira (23), a pasta confirmou mais dois casos na cidade: são dois homens, de 25 e 30 anos, que não viajaram ao exterior nem tiveram contato com viajantes.
“Os pacientes não têm histórico de viagem nem histórico de contato com ninguém que viajou. Sendo assim, se configura transmissão local. Ao todo, são três casos confirmados no município”, disse o secretário.
Segundo Prado, os pacientes confirmados com a varíola dos macacos estão em isolamento domiciliar e fazem tratamento dos sintomas. “Vamos fazer o acompanhamento e monitoramento desses pacientes e dos respectivos contatos”, afirmou.