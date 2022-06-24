Rio de Janeiro tem transmissão local da varíola dos macacos

Na noite dessa quinta-feira (23), a pasta confirmou mais dois casos na cidade: são dois homens, de 25 e 30 anos, que não viajaram ao exterior nem tiveram contato com viajantes.

“Os pacientes não têm histórico de viagem nem histórico de contato com ninguém que viajou. Sendo assim, se configura transmissão local. Ao todo, são três casos confirmados no município”, disse o secretário.