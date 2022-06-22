Varíola dos macacos: ES investiga segundo caso suspeito

"Ele apresenta lesões cutâneas em diversas partes de seu corpo, sintoma sugestivo e característico da doença. Seus contatos estão sendo monitorados pelo município", informou a Sesa, em nota.

O paciente passou por exames e o material está sendo analisado aqui no Estado. "As amostras já estão em análise relacionadas às doenças que apresentem características semelhantes, tais como herpes, sarampo e sífilis (diagnóstico diferencial). Caso nenhuma das doenças sejam confirmadas, as amostras serão encaminhadas ao laboratório de referência na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)", finalizou o comunicado.