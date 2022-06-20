Varíola dos macacos: ES terá grupo para monitorar a doença

A criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Estado/COE MONKEYPOX-ES foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo desta segunda-feira (20). O grupo será coordenado por Orlei Amaral Cardoso, e ficará sob a responsabilidade da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS).

Varíola dos macacos é causada Varíola dos macacos: ES terá grupo para monitorar casos Crédito: Samuel F. Johanns/Pixabay

O Ministério da Saúde (MS) também definiu um grupo para monitoramento e investigação dos casos de Monkeypox no mundo, e tem orientado os Estados acerca das medidas a serem tomadas em relação à doença, que já infectou pelo menos oito brasileiros

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também publicou nota técnica com orientações para prevenção e controle da Monkeypox nos serviços de saúde.

Na quarta-feira (15), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou que investiga o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos no Espírito Santo. O paciente, que tem 44 anos e foi internado em uma área de isolamento de um hospital da Grande Vitória, é comandante de um navio de carga que saiu da Singapura e está ancorado na costa capixaba.

"Ao ser avaliado pela equipe médica responsável pela embarcação, o paciente relatou febre de início súbito na última quinta-feira (9) e erupções cutâneas que progrediram pelo corpo nas 48 horas seguintes. Ele disse ainda que não teve contato com pessoas com a doença ou suspeita dela", afirmou a Sesa.

O material coletado dele foi enviado ao laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para confirmação ou descarte da doença.

Questionada sobre o resultado do teste e sobre o estado de saúde do tripulante, a Sesa ainda não se manifestou. A pasta também foi questionada a respeito dos protocolos para prevenção e contenção da doença em território capixaba. O texto será atualizado quando houver resposta.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950, após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.

De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.

De maneira geral, são duas as variantes principais da doença. A mais grave delas, conhecida como "cepa do Congo", pode chegar a 10% de mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.

O vírus causador pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, além de objetos compartilhados. Por isso, a Anvisa sugeriu que os brasileiros usem máscaras, reforcem a higienização e façam o distanciamento social para evitar a transmissão.