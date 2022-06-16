Varíola dos macacos: subsecretário fala sobre caso investigado no ES

Rádio CBN Vitória (92,5 FM), nesta quinta-feira (16). O resultado da investigação do primeiro caso suspeito de varíola dos macacos no Espírito Santo pode sair até sexta-feira (17), se os exames apontarem outra doença que não seja a monkeypox. A informação foi divulgada pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na, nesta quinta-feira (16).

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Reblin explicou que o material coletado do tripulante com a suspeita da doença já está sendo analisado pelo Laboratório Central (Lacen) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , antes de ser enviado para um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Data: 19/01/2021 - ES - Vitória - Luiz Carlos Reblin, Subsecretário em Vigilância em Saúde - Na Rede de Frio da Sesa - Distribuição de vacina para os municípios da Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

“Ele foi internado em um hospital privado, coletado material para monkeypox mas também para outras doenças, porque antes de enviar para o Rio, nós confirmamos ou descartamos outras doenças. O material já está no Lacen sendo processado para, aí, sim, descartando outras doenças, enviarmos para o Rio de Janeiro. Pode acontecer ainda hoje (16) ou até amanhã (17) algum tipo de novidade em relação ao caso aqui ainda no Lacen”, detalhou o subsecretário.

O paciente, de 44 anos, é comandante de um navio de carga que saiu da Singapura e ancorou na costa capixaba. De acordo com Reblin, a Sesa foi comunicada pela Anvisa sobre os sintomas do tripulante, que precisavam ser investigados.

“Nós então preparamos aqui as equipes para elas poderem monitorar e acompanhar o caso depois que ele desembarcasse. Ele iniciou os sintomas no dia 9 de junho com febre e, algumas horas depois, começou a apresentar lesões na pele, erupções cutâneas”, explicou o subsecretário.

Caso outras doenças sejam descartadas pelo Lacen, o material segue para ser investigado no Rio de Janeiro . Se a varíola dos macacos for confirmada no paciente, ele seguirá em isolamento.

“Cada hospital privado tem sua área de isolamento respiratório e de contato, isso é necessário e cada unidade hospitalar já possui esse tipo de recurso se o paciente precisar de internação. Na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado também já tem a definição em cada região para receber um paciente que porventura precise internar e ficar em isolamento”, garantiu Reblin.

De acordo com ele, há hospitais públicos de referência na Grande Vitória e nas regiões Norte e Sul do Estado. “Temos aqui na Grande Vitória o Hospital Infantil e o Himaba, em Vila Velha , se for para internações em crianças. Também temos o Hospital Universitário e o Hospital Estadual de Vila Velha, em São Torquato”, disse.

COMO SE PREVENIR?

Para se prevenir, o subsecretário alertou sobre o cuidado com contato, principalmente com pessoas que tenham vindo de outros países onde há casos confirmados da doença.

“Evitar contatos sem a devida proteção; uso de máscara, especialmente nesse momento porque também é uma doença que se transmite através do contato com gotículas. [...] Manter uma distância segura, a higiene, evitar contato íntimo, as roupas de cama onde a pessoa dormiu, seus talheres”, recomendou.

Ele ainda explicou que os sintomas da doença podem aparecer em até 21 dias após o contato inicial. “É o tempo que a doença evolui tanto da fase inicial, com dores no corpo e febre, tanto para erupções cutâneas. É o período em que a doença se transmite. Então o contato deve ser evitado.”