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Ministério da Saúde confirma sexto caso de varíola dos macacos no Brasil

Dos seis casos confirmados no Brasil, quatro estão em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Há 13 casos suspeitos em investigação

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 17:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2022 às 17:38
Varíola dos macacos
Varíola dos macacos Crédito: Shutterstock
Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 16, o sexto caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente, de 28 anos e com histórico de viagem à Europa, está em isolamento domiciliar em Indaiatuba, interior de São Paulo. Ele apresenta quadro clínico estável e segue monitorado pelas autoridades sanitárias locais, diz a pasta.
Dos seis casos confirmados no Brasil, quatro estão em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Há 13 casos suspeitos em investigação.
Identificada pela primeira vez em macacos, a doença viral faz o paciente apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, além de erupções cutâneas.

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