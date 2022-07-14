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Imunização

Covid-19: ES libera 4ª dose da vacina para público a partir de 18 anos

Informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB) por meio de seu perfil no Twitter, na tarde desta quinta-feira (14)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 jul 2022 às 17:58

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 17:58

Vacinas servem como escudo para proteção contra doenças
Vacinas servem como escudo para proteção contra doenças Crédito: Pexels
O segundo reforço da vacina contra a Covid-19, a quarta dose, começará a ser aplicado em toda a população com 18 anos ou mais a partir desta sexta-feira (15) no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB), na tarde desta quinta-feira (14), por meio de seu perfil no Twitter. 
Na publicação, o governador evidenciou que as vacinas são seguras e eficazes e que o Estado vai seguir cuidando de todos os capixabas, apostando na ciência e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS)
Até o momento, a quarta dose estava disponível para o público com mais de 30 anos, desde o dia 18 de junho. 
De acordo com a Sesa, mais de 126 mil capixabas de 18 a 29 anos poderão tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19. A Resolução 119/2022 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), publicada nesta quinta-feira (14), aprova a vacinação para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais, independente do imunizante utilizado no primeiro reforço.
A vacina a ser utilizada deverá ser, preferencialmente, da plataforma de vetor viral (AstraZeneca ou Janssen), independente do imunizante aplicado anteriormente, exceto gestantes ou puérperas. Nesta condição, deve-se utilizar o imunizante Pfizer, e caso não estiver disponível, poderá ser utilizada a vacina Coronavac como dose de reforço.
A Secretaria da Saúde informa que o Estado possui vacinas suficientes em estoque para iniciar a vacinação.

Arquivos & Anexos

RESOLUÇÃO N° 119/2022 - CONTINUAÇÃO

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TEMPO PARA A QUARTA DOSE

Confira abaixo após quanto tempo a população a partir dos 18 anos pode receber a segunda dose de reforço no Estado.
Resolução da Sesa publicada nesta quinta-feira (14) Crédito: Sesa

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