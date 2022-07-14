Covid-19: ES libera 4ª dose da vacina para público a partir de 18 anos

Vacinas servem como escudo para proteção contra doenças Crédito: Pexels

O segundo reforço da vacina contra a Covid-19 , a quarta dose, começará a ser aplicado em toda a população com 18 anos ou mais a partir desta sexta-feira (15) no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB) , na tarde desta quinta-feira (14), por meio de seu perfil no Twitter.

Na publicação, o governador evidenciou que as vacinas são seguras e eficazes e que o Estado vai seguir cuidando de todos os capixabas, apostando na ciência e fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS)

A partir dessa sexta-feira (15), iniciaremos a vacinação do segundo reforço para toda população com 18 anos ou mais. As vacinas são seguras e eficazes, vamos seguir cuidando de todos os capixabas, apostando na ciência e fortalecendo o #SUS. #COVID-19 — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 14, 2022

De acordo com a Sesa, mais de 126 mil capixabas de 18 a 29 anos poderão tomar a segunda dose de reforço contra a Covid-19. A Resolução 119/2022 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), publicada nesta quinta-feira (14), aprova a vacinação para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais, independente do imunizante utilizado no primeiro reforço.

A vacina a ser utilizada deverá ser, preferencialmente, da plataforma de vetor viral (AstraZeneca ou Janssen), independente do imunizante aplicado anteriormente, exceto gestantes ou puérperas. Nesta condição, deve-se utilizar o imunizante Pfizer, e caso não estiver disponível, poderá ser utilizada a vacina Coronavac como dose de reforço.

A Secretaria da Saúde informa que o Estado possui vacinas suficientes em estoque para iniciar a vacinação.

Arquivos & Anexos RESOLUÇÃO N° 119/2022 - CONTINUAÇÃO Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

TEMPO PARA A QUARTA DOSE

Confira abaixo após quanto tempo a população a partir dos 18 anos pode receber a segunda dose de reforço no Estado.