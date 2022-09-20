Saúde diz que vacina contra varíola dos macacos chega ao Brasil este mês

SÃO PAULO - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , declarou nesta segunda-feira (19) que as 50 mil unidades da vacina contra a varíola dos macacos devem chegar ao Brasil ainda no mês de setembro. Um balanço divulgado pela pasta aponta 6.869 casos da doença no país.

Vacina contra varíola dos macacos: cada dose pode ser fracionada em cinco aplicações, segundo o Ministério da Saúde Crédito: Getty Images

Segundo o ministro, em entrevista ao programa Brasil Em Pauta, da TV Brasil, a vacina será aplicada inicialmente em profissionais de saúde que lidam diretamente com amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com portadores do vírus.

"Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses. Então nós podemos beneficiar um número maior de pessoas. A princípio são aqueles que têm contato com o material contaminado", disse Queiroga.

Questionados pela reportagem nesta segunda (19), o ministério explicou que ainda não tem uma data para chegar os lotes do imunizante, mas confirmam a chegada ainda na segunda quinzena de setembro.

A negociação, feita com o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, conta com a intermediação da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde).

Queiroga reforçou ainda que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo e em estabilidade no Brasil. "No mundo inteiro o surto tem diminuído, a velocidade de progressão dos casos é menor e nós estamos numa fase de platô com queda. Então esperamos que esse surto seja controlado", defendeu Queiroga.

"O uso é diante de situações onde não temos mais alternativas para esses pacientes", salientou o ministro da Saúde.

CASOS NO BRASIL

NÚMERO DE CASOS DA VARÍOLA DOS MACACOS NO BRASIL

Balanço divulgado nesta segunda (19) pelo Ministério da Saúde aponta 6.869 casos da doença no país. São Paulo segue liderando o ranking de casos da varíola dos macacos em território nacional. Duas pessoas já morreram após serem infectadas pelo vírus.

Confira o número de casos da doença no Brasil

São Paulo: 3.486

Rio de Janeiro: 920



Minas Gerais: 417



Distrito Federal: 231



Goiás: 391



Bahia: 104



Ceará: 238



Rio Grande do Norte: 67



Espírito Santo: 53



Pernambuco: 112



Tocantins: 8



Amazonas: 71



Acre: 1



Rio Grande do Sul: 162



Mato Grosso do Sul: 88



Mato Grosso: 58



Santa Catarina: 218



Paraná: 153



Pará: 29



Alagoas: 12



Maranhão: 13



Paraíba: 17



Piauí: 17



Roraima: 4



Rondônia: 3



Amapá: 2



Sergipe: 4



VACINA NACIONAL

Ministério da Saúde também trabalha com o desenvolvimento de um imunizante nacional para enfrentar a doença. A expectativa é que a vacina esteja operacional no segundo semestre do ano que vem. Mas para isso, segundo o ministro Queiroga, o cenário epidemiológico tem de indicar a necessidade de ampliação do público-alvo da vacinação.

"É algo que está trabalhado, em pesquisas. Já recebemos a Universidade Federal de Minas Gerais, que nós chamamos de semente, que depois gera a produção do IFA, e a Fundação Oswaldo Cruz, através de Biomanguinhos, tem capacidade de fazer escala. Mas isso é se houver uma indicação de vacinação para um grupo maior de pessoas".