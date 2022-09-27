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Varíola dos macacos: ES confirma 70 casos e investiga mais de 90

Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta terça-feira (27); ao todo, 390 notificações foram descartadas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 set 2022 às 15:47

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 15:47

O Espírito Santo confirmou mais três casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 70 infectados. A atualização foi feita nesta terça-feira (27), por meio de um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda são investigados outros 99 casos suspeitos, e 390 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.
CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE 
  • Vitória: 20 confirmações 
  • Vila Velha: 17 confirmações 
  • Serra: 11 confirmações 
  • Guarapari: 6 confirmações
  • Cariacica: 6 confirmações 
  • Linhares: 4 confirmações
  • Cachoeiro de Itapemirim: 2 confirmações
  • Aracruz: 1 confirmação
  • Itapemirim: 1 confirmação 
  • Pedro Canário: 1 confirmação
  • Viana: 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 70 infectados, 59 deles são homens e 11 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
  • Erupção cutânea 
  • Febre súbita
  • Cefaleia
  • Dor de garganta
  • Adenomegalia 
  • Astenia
  • Dor muscular 
  • Dor nas costas 
  • Artralgia

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Boletim | Dia 27 de setembro de 2022

Espírito Santo tem 70 casos confirmados de varíola dos macacos
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EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta terça, três casos foram confirmados entre crianças de até nove anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso
  • 5 a 9 anos: 2 casos 
  • 10 a 19 anos: 3 casos 
  • 20 a 29 anos: 25 casos
  • 30 a 39 anos: 26 casos
  • 40 a 49 anos: 9 casos
  • 50 a 59 anos: 3 casos 
  • 60 a 69 anos: 1 caso

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