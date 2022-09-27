Varíola dos macacos: ES confirma 70 casos e investiga mais de 90

O Espírito Santo confirmou mais três casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 70 infectados. A atualização foi feita nesta terça-feira (27), por meio de um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda são investigados outros 99 casos suspeitos, e 390 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado.
CASOS CONFIRMADOS POR CIDADE
- Vitória: 20 confirmações
- Vila Velha: 17 confirmações
- Serra: 11 confirmações
- Guarapari: 6 confirmações
- Cariacica: 6 confirmações
- Linhares: 4 confirmações
- Cachoeiro de Itapemirim: 2 confirmações
- Aracruz: 1 confirmação
- Itapemirim: 1 confirmação
- Pedro Canário: 1 confirmação
- Viana: 1 confirmação
A maioria das pessoas diagnosticadas com varíola dos macacos em território capixaba não teve contato com algum infectado ou com suspeita da doença. Entre os 70 infectados, 59 deles são homens e 11 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre os infectados no Estado são, nesta ordem:
- Erupção cutânea
- Febre súbita
- Cefaleia
- Dor de garganta
- Adenomegalia
- Astenia
- Dor muscular
- Dor nas costas
- Artralgia
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Boletim | Dia 27 de setembro de 2022
Espírito Santo tem 70 casos confirmados de varíola dos macacos
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EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS
Inicialmente, os casos eram registrados entre jovens e adultos. Com o aumento nos registros, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença em território capixaba. Até esta terça, três casos foram confirmados entre crianças de até nove anos.
- 0 a 4 anos: 1 caso
- 5 a 9 anos: 2 casos
- 10 a 19 anos: 3 casos
- 20 a 29 anos: 25 casos
- 30 a 39 anos: 26 casos
- 40 a 49 anos: 9 casos
- 50 a 59 anos: 3 casos
- 60 a 69 anos: 1 caso