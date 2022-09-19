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Botija de gás explode e pipoqueiro é lançado e fica ferido em Jaguaré

Valmir José da Costa, de 57 anos, trabalha como pipoqueiro há mais de 30 anos. Ele teve queimaduras de segundo grau nos braços, pescoço e rosto e segue está internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2022 às 10:58

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 10:58

Um vídeo mostra o momento em que um vendedor de pipoca, de 57 anos, ficou gravemente ferido após a botija de gás do carrinho explodir na tarde desta sexta-feira (16), na principal avenida de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
Nas imagens, Valmir José da Costa, está perto do carrinho quando a botija de gás explode. O fogo atinge o pipoqueiro que é lançado ao chão. A vítima ainda engatinha e em seguida, corre.
O vendedor foi socorrido por uma ambulância da prefeitura, levado para o hospital Roberto Silvares, em Linhares. No mesmo dia, ele foi encaminhado para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra, referência em queimaduras.
A explosão aconteceu por volta de 16h, na avenida 9 de agosto, no Centro do município. No momento acontecia a missa da festa de São Cipriano, padroeiro de Jaguaré.
Botija de gás de carrinho de pipoca explode, vendedor é lançado e fica ferido em Jaguaré
Botija de gás de carrinho de pipoca explode, vendedor é lançado e fica ferido em Jaguaré Crédito: Leitor | A Gazeta
Internado
Na tarde deste sábado (17), o g1 conversou com a filha de Valmir. Rosangela de Jesus Costa, de 33 anos, disse que o pai teve queimaduras de segundo grau nos dois braços, pescoço e rosto. Informou que ele se recupera bem, está medicado e se alimentando.
Rosangela contou que o pai trabalha como pipoqueiro há mais de trinta anos e foi com a pipoca que sustentou os três filhos. Inclusive, Rosangela ajuda o pai no negócio.
“Por pouco eu estaria lá. Nós nos falamos minutos antes. Eu disse que passaria em casa e em seguida estaria lá com ele para ajudar nas vendas, por causa do movimento que seria grande. Se eu estivesse lá, eu também teria me machucado”, relatou.
A filha de Valmir, disse que o carrinho de pipoca é antigo e nunca apresentou problemas. A família ainda não sabe como a explosão pôde acontecer.
Rosangela conversou com o pai logo após o acidente. “Ele disse que estava fazendo a pipoca, quando o fogo surgiu e o jogou para trás. Contou que ficou tonto e tentou se afastar das chamas”, disse.
Moradores da região e integrantes da igreja estão se mobilizando para ajudar o pipoqueiro que é muito conhecido na cidade. O carrinho ficou completamente destruído.
“Ele disse que quer melhorar logo, está doido para voltar. Trabalhar como pipoqueiro é a vida dele. Todo evento da cidade e região ele vai. Além de ser único ganha-pão”, relatou a filha.
*Com informações de Juirana Nobres, do G1ES

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