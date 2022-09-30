Câmeras de videomonitoramento estão sem funcionar nas ruas de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim está sem sistema de câmeras de videomonitoramento Crédito: Diego Gomes

As 72 câmeras de videomonitoramento de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , não estão funcionando há pelo menos sete meses. Segundo a prefeitura, o serviço era operado por meio de convênio, encerrado em junho deste ano por conta do problema. A administração municipal informou que uma nova empresa está em fase de contratação.

Dessas câmeras que o município tinha em operação, seis eram do tipo PTZ – tecnologia para identificar sinais de possíveis eventos adversos, como assaltos e incêndios – e 26 câmeras (instaladas em cinco pontos) tinham capacidade para identificar veículos que avançam semáforos ou ficam parados em cima de faixas de pedestres.

Cachoeiro de Itapemirim está sem sistema de câmeras de videomonitoramento Crédito: Diego Gomes

Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que a falta dos equipamentos prejudica o trabalho da polícia e aumenta a sensação de insegurança nas ruas do município. “Era para estar funcionando, pois os bandidos estão tomando conta de Cachoeiro. Tem que ter câmeras, é importante. Meu filho já foi assaltado na rua”, contou Maria do Carmo Rodrigues em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul.

Para a Polícia Civil , todos os recursos que auxiliam na investigação são importantes e contribuem para a elucidação de crimes. “As imagens de videomonitoramento, quando cedidas pelas vítimas ou obtidas pela polícia durante as investigações, constituem importante instrumento para a identificação de suspeitos, compondo o conjunto probatório e robustecendo os inquéritos”, disse a corporação ao ser acionada sobre o assunto.

No entanto, a Polícia Civil destacou que o trabalho investigativo depende, antes de tudo, da comunicação do crime por meio do registro do boletim de ocorrência.