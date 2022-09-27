Cartório incendiado no ES: empresário e ex-tabelião tentaram ocultar fraude

Fogo destrói Cartório de Registro Civil em Itapemirim Crédito: Reprodução

Bélgica – e um ex-tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim, no Sul do Estado, foram indiciados por envolvimento conseguir cidadania italiana. Um empresário goiano – que atualmente reside em Bruxelas, capital dae um ex-tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim, no Sul do Estado, foram indiciados por envolvimento no incêndio criminoso que atingiu o cartório em maio deste ano . Segundo a Polícia Civil , a intenção deles foi de destruir provas de que documentos foram fraudados para o empresárioconseguir cidadania italiana.

O delegado explicou que os documentos fraudados para garantir a cidadania italiana ao empresário goiano foram devolvidos pelo consulado, que teria pedido ao cartório que autenticasse os papéis. “Destruindo o cartório, não teria como informar se o documento era original ou não. Papéis originais de certidão foram furtados para adulterar a documentação”, afirmou Djalma Pereira.

Cartório de registro civil em Itapemirim é incendiado Crédito: Divulgação/ cartório de Itapemirim

O nome dos envolvidos não foi divulgado pelo Delegacia Regional de Itapemirim. “O ex-tabelião do cartório, preso na semana passada em Guarulhos, São Paulo, não deu declarações em seu depoimento, mas um dos contratados para o crime, confessou que a intenção deles era destruir os livros de registros para que o documento não fosse identificado como fraudado”, explicou.

Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) e a De acordo com o delegado Djalma Pereira, aInterpol (Organização Internacional de Polícia Criminal)e a Polícia Federal foram notificadas sobre o pedido de prisão do suspeito.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

O delegado disse que o ex-tabelião de 62 anos, preso em aeroporto de São Paulo quando se preparava para viajar para a Inglaterra, permanece preso em Guarulhos e já foi requisitado à justiça que ele seja recambiado para o sistema prisional do Espírito Santo.

“Com as investigações, abrimos outros três inquéritos para investigar outras suspeitas de fraudes para pessoas se beneficiarem de cidadania, nos últimos cinco anos. Há suspeita de que haja uma espécie de despachante na Itália, que intermedia essas negociações. Segundo informações, ele cobraria até 25 mil euros por cada documento”, explicou Djalma Pereira.

Segundo a Polícia Civil, "os dois homens e o antigo tabelião foram indiciados pelo crime de incêndio qualificado. Além disso, o ex-tabelião também foi indiciado pelo crime de falsificação de documento e peculato. Já o mandante que está em Bruxelas foi indiciado por ter ordenado o crime".

SOBRE O INCÊNDIO

O Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio no dia 1º de maio, quando janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Três dias depois, outro incêndio — de maior proporção — atingiu o lugar.