Cartório incendiado no ES: suspeito é preso em SP esperando voo para Europa

A prisão do homem foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio da PF. O suspeito foi encaminhado para o 9º Distrito Policial de Guarulhos. A reportagem demandou a PC de São Paulo para saber o encaminhamento dele após os procedimentos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Cartório de Registro Civil em Itapemirim após ser alvo de incêndios Crédito: Bruna Hemerly

A Gazeta também procurou a também procurou a Polícia Civil capixaba para saber a participação do suspeito no incêndio ao cartório em Itapemirim. A corporação informou, em nota, que o caso está em segredo de justiça, por isso não há informações que possam ser divulgadas.

DELEGADO COMENTA SOBRE O CASO

Na tarde desta sexta-feira (23), o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, conversou com o delegado Djalma Pereira, que disse que a polícia descobriu a suposta viagem do homem, de 62 anos, após realizar buscas na casa dele em Bom Ceará, área rural de Itapemirim.

“Diante dessa busca, encontramos os documentos que tinham vinculação com adulteração referente às investigações”, contou. Ao descobrir que o homem tinha a intenção de fugir, a PC pediu, imediatamente, a prisão dele e comunicou à Polícia Federal.

Em relação à audiência por meio de videoconferência que foi marcada para ouvir o suspeito, o delegado disse que o homem não passou informações. “Nós, junto ao advogado por ele contratado, fizemos o interrogatório. Ele alegou que por desconhecer os fatos que eram apurados no inquérito do incêndio do cartório, ele só iria prestar informações quando apresentado em juízo”, comunicou.

O Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim ficou destruído após o incêndio Crédito: Thomaz Albano

As investigações ainda estão em sigilo, porém, o inquérito já foi concluído. Segundo Pereira, mesmo assim, é preciso apurar outras informações sobre o caso. “Houve diversos outros crimes e nós chegamos a outros fatos que precisam ser apurados também”, pronunciou.

Além disso, o delegado informou que um homem fugitivo, que foi quem contratou os executores do crime, já foi identificado, mas ainda não foi preso. No momento, ele está na Bélgica.

O repórter Thomaz Albano também conversou o proprietário do imóvel incendiado – que pediu para não ser identificado. Ele disse que a recuperação da estrutura ainda não foi possível porque aguarda a autorização da Justiça para iniciar as obras. O prejuízo, de acordo com ele, é de mais de R$ 500 mil.

RELEMBRE O CRIME

O Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim já havia sido alvo de uma tentativa de incêndio no dia 1º de maio, quando janelas ficaram queimadas e alguns documentos foram danificados. Três dias depois, outro incêndio — de maior proporção — atingiu o lugar. A estimativa da proprietária do estabelecimento é de que 90% do acervo foi perdido. Uma casa ao lado do imóvel, situado na Vila de Itapemirim, também foi atingida.