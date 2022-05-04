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Itapemirim

Incêndio em cartório no ES: polícia tem imagens que mostram suspeito

Polícia Civil teve acesso a imagens de câmeras da prefeitura em que homem aparece rodeando o local antes do incêndio. Próximo ao cartório, foi encontrado um galão com vestígios de gasolina

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 19:47

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 mai 2022 às 19:47
A Polícia Civil está investigando um possível suspeito de envolvimento no incêndio que destruiu o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Itapemirim, na madrugada desta quarta-feira (4). O homem aparece rodeando o local em imagens de câmeras de videomonitoramento a que são analisadas pela corporação. Próximo ao imóvel incendiado, foi encontrado um vasilhame com vestígios de gasolina. Para o delegado Djalma Pereira, que investiga o caso, o novo fato reforça a suspeita de que se trata de um crime premeditado. Um vídeo mostra como ficou o local após ser tomado pelas chamas (veja abaixo).
Segundo o delegado Djalma Pereira, as imagens são de câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Itapemirim e mostram um homem rodeando o cartório na madrugada desta quarta-feira, quando ocorreu o incêndio. “A polícia está trabalhando para identificar o suspeito”, afirmou.
O delegado destacou ainda que a polícia tenta acesso a outras imagens de câmeras videomonitoramento de casas e estabelecimentos comerciais do local, e vai ouvir os vizinhos do imóvel e outros moradores da região para conseguir informações que ajudem nas investigações. “O inquérito segue sob sigilo, por isso não vamos divulgar as imagens”, explicou o titular da Delegacia Regional de Itapemirim.

GALÃO DE 5 LITROS APREENDIDO

De acordo com o delegado, a perícia da Polícia Civil encontrou um vasilhame para armazenagem de combustível próximo à casa ao lado do cartório, que também foi atingida pelas chamas. “Era um galão com capacidade de 5 litros, que tinha vestígio de gasolina”, disse.
Fogo destrói Cartório de Registro Civil em Itapemirim
Fogo destruiu Cartório de Registro Civil em Itapemirim Crédito: Reprodução
Nesta semana, durante a primeira perícia realizada no local após o cartório ser alvo de uma tentativa de incêndio entre o domingo (1º) e a madrugada de segunda-feira (2), peritos da Polícia Civil também apreenderam material suspeito. “Foi apreendida uma garrafa pet com vestígio de gasolina, também estava perto do cartório”, disse o delegado Djalma Pereira.

BOMBEIROS INVESTIGAM CAUSA DO INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim explicou que realizou uma perícia no local após a primeira tentativa de incêndio ao cartório. No entanto, como há indícios de crime, uma nova perícia foi feita nesta quarta-feira (4). A previsão do prazo para a entrega dos dois laudos com a possível causa dos incêndios é de 15 dias. Os resultados ficarão no Departamento de Perícia da corporação, disponíveis para solicitação da polícia e da proprietária do cartório — dela, será cobrada uma taxa.

ATENDIMENTO NÃO FICARÁ PREJUDICADO

Em relação ao atendimento à população do município, a corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) disse, em nota, que não haverá prejuízo. “Informamos que, em virtude da atual impossibilidade de atendimento no cartório sede de Itapemirim, os atos de registro civil do referido cartório continuarão a ser realizados no cartório de Itaipava, tendo em vista que as informações estão em 'nuvem'”, garantiu.

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