Incêndio em cartório no ES: polícia tem imagens que mostram suspeito

Segundo o delegado Djalma Pereira, as imagens são de câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Itapemirim e mostram um homem rodeando o cartório na madrugada desta quarta-feira, quando ocorreu o incêndio. “A polícia está trabalhando para identificar o suspeito”, afirmou.

O delegado destacou ainda que a polícia tenta acesso a outras imagens de câmeras videomonitoramento de casas e estabelecimentos comerciais do local, e vai ouvir os vizinhos do imóvel e outros moradores da região para conseguir informações que ajudem nas investigações. “O inquérito segue sob sigilo, por isso não vamos divulgar as imagens”, explicou o titular da Delegacia Regional de Itapemirim.

GALÃO DE 5 LITROS APREENDIDO

De acordo com o delegado, a perícia da Polícia Civil encontrou um vasilhame para armazenagem de combustível próximo à casa ao lado do cartório, que também foi atingida pelas chamas. “Era um galão com capacidade de 5 litros, que tinha vestígio de gasolina”, disse.

Fogo destruiu Cartório de Registro Civil em Itapemirim Crédito: Reprodução

Nesta semana, durante a primeira perícia realizada no local após o cartório ser alvo de uma tentativa de incêndio entre o domingo (1º) e a madrugada de segunda-feira (2), peritos da Polícia Civil também apreenderam material suspeito. “Foi apreendida uma garrafa pet com vestígio de gasolina, também estava perto do cartório”, disse o delegado Djalma Pereira.

BOMBEIROS INVESTIGAM CAUSA DO INCÊNDIO

Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim explicou que realizou uma perícia no local após a primeira tentativa de incêndio ao cartório. No entanto, como há indícios de crime, uma nova perícia foi feita nesta quarta-feira (4). A previsão do prazo para a entrega dos dois laudos com a possível causa dos incêndios é de 15 dias. Os resultados ficarão no Departamento de Perícia da corporação, disponíveis para solicitação da polícia e da proprietária do cartório — dela, será cobrada uma taxa.

ATENDIMENTO NÃO FICARÁ PREJUDICADO