Após 7 meses, furto do busto de ex-prefeito de Cachoeiro ainda é mistério

Busto de Fernando de Abreu é furtado do centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem| A Gazeta

Após sete meses de investigação, o desaparecimento de uma peça de bronze em homenagem a um ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, ainda é mistério. O busto de Fernando de Abreu ficava na Praça Jerônimo Monteiro, entre a Câmara Municipal e a sede da prefeitura, e foi furtado no final de fevereiro deste ano.

Neste mês, a reportagem procurou as autoridades para saber se há novidades sobre o caso e as informações são de que ninguém foi preso pelo crime e a peça nunca foi achada. Por nota, a Polícia Civil disse que o crime segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e ressaltou que até o momento nenhum suspeito foi detido.

Apesar de o monumento estar localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, ao lado de prédios públicos, a prefeitura informou que as câmeras de videomonitoramento do município não estavam operando e não flagraram a ação criminosa. Segundo a administração municipal, explicou que o motivo dos equipamentos estarem inoperantes é o fim do contrato com a empresa responsável.

HOMENAGENS A PERSONALIDADES

A implantação do busto do ex-prefeito Fernando de Abreu foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores da cidade, que fica na rua acima do monumento. Abreu, que era farmacêutico, foi prefeito de Cachoeiro em 1930, e fez importantes obras, como uma estação de tratamento de água, estradas e pontes. Também foi deputado federal e atuou na cidade como jornalista e escritor, sendo redator de "O Cachoeirano", jornal local.