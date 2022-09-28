Após 7 meses, furto do busto de ex-prefeito de Cachoeiro ainda é mistério

Após sete meses de investigação, o desaparecimento de uma peça de bronze em homenagem a um ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ainda é mistério. O busto de Fernando de Abreu ficava na Praça Jerônimo Monteiro, entre a Câmara Municipal e a sede da prefeitura, e foi furtado no final de fevereiro deste ano.
No dia 21 de fevereiro, a peça que ficava entre outros bustos de Rubem Braga e do ex governador do Estado, Jerônimo Monteiro, foi levada por criminosos. Na época, a prefeitura registrou ocorrência comunicando o furto à Polícia Civil.
Neste mês, a reportagem procurou as autoridades para saber se há novidades sobre o caso e as informações são de que ninguém foi preso pelo crime e a peça nunca foi achada. Por nota, a Polícia Civil disse que o crime segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e ressaltou que até o momento nenhum suspeito foi detido.
Apesar de o monumento estar localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, ao lado de prédios públicos, a prefeitura informou que as câmeras de videomonitoramento do município não estavam operando e não flagraram a ação criminosa. Segundo a administração municipal, explicou que o motivo dos equipamentos estarem inoperantes é o fim do contrato com a empresa responsável.
Por meio da prefeitura, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro informou que avalia a recolocação de outro busto de Fernando de Abreu e também do monumento em homenagem ao empresário José Félix Cheim, que ficava na Linha Vermelha e também foi alvo de criminosos. No caso do busto do empresário, a peça foi recuperada pela polícia já quebrada, e dois homens foram presos. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos confessou ter comprado por R$ 150 a peça avaliada em R$ 30 mil.
HOMENAGENS A PERSONALIDADES
A implantação do busto do ex-prefeito Fernando de Abreu foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores da cidade, que fica na rua acima do monumento. Abreu, que era farmacêutico, foi prefeito de Cachoeiro em 1930, e fez importantes obras, como uma estação de tratamento de água, estradas e pontes. Também foi deputado federal e atuou na cidade como jornalista e escritor, sendo redator de "O Cachoeirano", jornal local.
Já busto do empresário José Félix Cheim, ficava localizado no início da Avenida José Félix Cheim, popularmente conhecida como “Linha Vermelha”, no bairro Basileia. Cheim foi um empresário de Cachoeiro que tinha uma empresa grande de transportes, com vendas para outros Estados, como Rio de Janeiro, e gerava muitos empregos. O busto foi encomendado pela própria família e confeccionado em bronze.