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Outro caso

Busto de Fernando de Abreu é furtado no Centro de Cachoeiro

Peça em bronze, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, foi levada nesta semana. Monumento é uma homenagem ao ex-prefeito da cidade

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 13:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2022 às 13:34
Busto de Fernando de Abreu é furtado do centro de Cachoeiro de Itapemirim
Busto de Fernando de Abreu é furtado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem A Gazeta| Reprodução Facebook
Mais uma vez um monumento em homenagem a pessoas importantes no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi alvo da ação de criminosos. O busto de Fernando de Abreu, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, foi furtado nesta semana. Na última segunda-feira (21), o busto do empresário José Félix Cheim foi levado.
A peça de bronze, que homenageia o ex-prefeito Fernando de Abreu, foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores da cidade, que fica na rua acima do monumento. Abreu, que era farmacêutico, foi prefeito de Cachoeiro em 1930, e fez importantes obras, como uma estação de tratamento de água, estradas e pontes. Também foi deputado federal e atuou na cidade como jornalista e escritor, sendo redator de "O Cachoeirano", jornal local. Familiares do ex-prefeito lamentaram o furto, em postagem em uma rede social. 
Segundo o secretário de segurança pública de Cachoeiro, Inácio Darós, os bandidos se aproveitam de vulnerabilidades da segurança para cometer pichações e furtos de peças. “O trabalho das instituições de segurança ocorrem 24 horas. Esses bandidos esperam uma situação de vulnerabilidade. Esse ato é um crime. A população pode ajudar denunciando pelo 190 quem furta e os receptadores”, disse o secretário.
Neste caso, segundo o secretário, o crime foi denunciado à polícia e está sendo investigado. Porém, até o momento, ninguém foi preso e a peça continua desaparecida. 

OUTRO CASO

Na segunda-feira (21), o alvo foi o busto do empresário José Félix Cheim, que estava localizado no início da Avenida José Félix Cheim, popularmente conhecida como “Linha Vermelha”, no bairro Basileia.
José Félix Cheim foi um empresário de Cachoeiro, que tinha uma empresa grande de transportes, com vendas para outros Estados, como Rio de Janeiro, e gerava muitos empregos. O busto foi encomendado pela própria família e confeccionado em bronze.
peça foi recuperada já quebrada, na quarta-feira (24), e dois homens foram presos. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos confessou ter comprado a peça, avaliada em R$ 30 mil, por apenas R$ 150.

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