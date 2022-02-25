Busto de Fernando de Abreu é furtado no Centro de Cachoeiro

Busto de Fernando de Abreu é furtado em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem A Gazeta| Reprodução Facebook

Sul do Espírito Santo, foi alvo da ação de criminosos. O busto de Fernando de Abreu, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, foi furtado nesta semana. Na última segunda-feira (21), o Mais uma vez um monumento em homenagem a pessoas importantes no município de Cachoeiro de Itapemirim , no, foi alvo da ação de criminosos. O busto de Fernando de Abreu, que fica na Praça Jerônimo Monteiro, foi furtado nesta semana. Na última segunda-feira (21), o busto do empresário José Félix Cheim foi levado.

A peça de bronze, que homenageia o ex-prefeito Fernando de Abreu, foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores da cidade, que fica na rua acima do monumento. Abreu, que era farmacêutico, foi prefeito de Cachoeiro em 1930, e fez importantes obras, como uma estação de tratamento de água, estradas e pontes. Também foi deputado federal e atuou na cidade como jornalista e escritor, sendo redator de "O Cachoeirano", jornal local. Familiares do ex-prefeito lamentaram o furto, em postagem em uma rede social.

Segundo o secretário de segurança pública de Cachoeiro, Inácio Darós, os bandidos se aproveitam de vulnerabilidades da segurança para cometer pichações e furtos de peças. “O trabalho das instituições de segurança ocorrem 24 horas. Esses bandidos esperam uma situação de vulnerabilidade. Esse ato é um crime. A população pode ajudar denunciando pelo 190 quem furta e os receptadores”, disse o secretário.

Neste caso, segundo o secretário, o crime foi denunciado à polícia e está sendo investigado. Porém, até o momento, ninguém foi preso e a peça continua desaparecida.

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