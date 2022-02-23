Dois homens são presos em Cachoeiro após furto de busto de bronze

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (23), dois homens suspeitos de envolvimento no furto de um busto de bronze em Cachoeiro. Foram presos o suspeito de ser o autor do furto e o homem que teria comprado a peça.

A polícia prendeu dois homens que estiveram envolvidos com o furto do busto de bronze do empresário José Félix Cheim Crédito: Caio Dias

Segundo a Polícia Civil , um homem confessou ter comprado a peça, avaliada em R$ 30 mil, por apenas R$ 150. Em seguida, ele levou os policiais a um ferro-velho, onde teria revendido a obra. A escultura não foi encontrada, e o dono do local disse à polícia que não cometeu o crime de receptação.

Contudo, o suspeito de ter comprado o busto de bronze foi preso. A polícia descobriu, ainda, que depois de adquirir a escultura, ela foi revendida por R$ 800. Além desse homem, o suspeito de furtar a peça do empresário cachoeirense também foi preso.

O busto de José Félix Cheim foi encomendado pela própria família. Ele foi inaugurado em 19 de setembro de 2003. Segundo a família, foi uma homenagem a quem gerou tantos empregos com uma empresa grande de transportes da cidade.

A Policia Civil explicou que as investigações só serão concluídas depois que o objeto for encontrado.