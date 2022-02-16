Carga de caminhão cai sobre trabalhador em Cachoeiro

Um trabalhador ficou ferido no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após a carga de um caminhão cair sobre as pernas dele, na manhã desta quarta-feira (16). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 8h20. De acordo os bombeiros, o caminhão estava carregado de telhas. Em um declive acentuado da rua, a carga deslizou sobre a carroceria e caiu no funcionário, prendendo o homem contra a carroceria. O homem trabalha em uma empresa de material de construção.
A vítima estava com suspeita de fratura na perna. Ele foi atendido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.