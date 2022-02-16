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Acidente

Carga de caminhão cai sobre trabalhador em Cachoeiro

Carga de telhas atingiu o homem, quando o caminhão descia uma rua no bairro Aeroporto, na manhã desta quarta-feira (16)

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 12:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2022 às 12:44
Carga de um caminhão caiu sobre funcionário Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um trabalhador ficou ferido no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após a carga de um caminhão cair sobre as pernas dele, na manhã desta quarta-feira (16). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
O acidente aconteceu por volta das 8h20. De acordo os bombeiros, o caminhão estava carregado de telhas. Em um declive acentuado da rua, a carga deslizou sobre a carroceria e caiu no funcionário, prendendo o homem contra a carroceria. O homem trabalha em uma empresa de material de construção. 
A vítima estava com suspeita de fratura na perna. Ele foi atendido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.

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