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No alto de poste

Trabalhador morre após sofrer choque elétrico em Venda Nova

Leonardo dos Santos Ângelo, de 27 anos, trabalhava no interior do município, fazendo a manutenção de cabeamento de fibra ótica de internet

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 10:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2022 às 10:15
Jovem morre após sofrer choque elétrico em Venda Nova do Imigrante
Jovem morre após sofrer choque elétrico em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um jovem de 27 anos morreu na manhã desta terça-feira (15) após sofrer uma descarga elétrica enquanto fazia a manutenção de cabeamento de fibra ótica de internet. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo.
A vítima, de acordo com os militares, foi identificada como Leonardo dos Santos Ângelo. Ele estava no alto de um poste, a uma altura de aproximadamente 5 metros, quando sofreu a descarga elétrica ao encostar em um fio de alta-tensão de eletricidade.
Leonardo estava com um colega de trabalho, que contou aos bombeiros que ouviu o grito da vítima, correu em sua direção e avistou “uma bola de fogo”. Ele relatou que puxou a escada em que Leonardo estava, na intenção de livrar o colega dos fios de eletricidade, mas a vítima permaneceu com parte do corpo presa ao poste, por meio do equipamento de segurança.
Uma equipe de manutenção da concessionária de energia EDP Escelsa estava presente e fez a análise dos riscos. Após a confirmação da morte pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A vítima estava a serviço da empresa Centel Brasil, terceirizada da empresa Claro. A reportagem tentou contato com a prestadora de serviços, mas sem sucesso. A Claro também foi procurada por meio de sua assessoria, mas, até o momento, não houve retorno.
Trabalhador morre após sofrer choque elétrico em Venda Nova

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