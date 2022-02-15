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Carro bate em moto, arrasta motociclista e atinge loja em Linhares

Imagens de videomonitoramento flagraram o momento da batida na moto e da invasão na loja de material de construção

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:15

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:15
Um carro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares bateu em uma moto, arrastou o motociclista e, em seguida, atingiu uma loja de material de construção na tarde desta terça-feira (15), na Avenida Guerino Giubert, no bairro Conceição.  
Segundo informações da Polícia Militar, o piloto ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Em imagens registradas pelas câmeras de videomonitoramento, é possível ver que o carro, ao fazer uma curva, bate em uma moto. O motociclista fica preso no capô do veículo e é arrastado. Logo depois, o carro atinge uma parede e invade uma loja de material de construção. 
O dono do estabelecimento estimou um prejuízo no valor de R$ 30 mil, pois uma porta de vidro foi quebrada e materiais que estavam em exposição, como pisos e azulejos, ficaram destruídos.
Em nota, o Saae informou que, ao tomar conhecimento da ocorrência, deslocou uma equipe de Segurança do Trabalho para acompanhar e dar assistência aos envolvidos.
Além disso, disse  que será prestado suporte às vítimas. O Saae reforça que todo o apoio necessário será dado à vítima ferida no acidente. "O governo municipal também reforça que vai abrir procedimento administrativo para apurar as responsabilidades e definir as medidas administrativas a serem adotadas”, comunicou.
A Gazeta demandou informações ao Corpo de Bombeiros para saber o estado da vítima. Assim que houver um retorno, o texto será atualizado.

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