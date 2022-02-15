Carro bate em moto, arrasta motociclista e atinge loja em Linhares

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Um carro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares bateu em uma moto, arrastou o motociclista e, em seguida, atingiu uma loja de material de construção na tarde desta terça-feira (15), na Avenida Guerino Giubert, no bairro Conceição.

Segundo informações da Polícia Militar , o piloto ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Em imagens registradas pelas câmeras de videomonitoramento, é possível ver que o carro, ao fazer uma curva, bate em uma moto. O motociclista fica preso no capô do veículo e é arrastado. Logo depois, o carro atinge uma parede e invade uma loja de material de construção.

O dono do estabelecimento estimou um prejuízo no valor de R$ 30 mil, pois uma porta de vidro foi quebrada e materiais que estavam em exposição, como pisos e azulejos, ficaram destruídos.

Em nota, o Saae informou que, ao tomar conhecimento da ocorrência, deslocou uma equipe de Segurança do Trabalho para acompanhar e dar assistência aos envolvidos.

Além disso, disse que será prestado suporte às vítimas. O Saae reforça que todo o apoio necessário será dado à vítima ferida no acidente. "O governo municipal também reforça que vai abrir procedimento administrativo para apurar as responsabilidades e definir as medidas administrativas a serem adotadas”, comunicou.