Suspeito de roubar e estuprar adolescente em Linhares é preso

Um homem de 29 anos suspeito de ser o autor de um roubo seguido de estupro em Linhares , no Norte do Estado, foi preso nesta terça-feira (1). Segundo a Polícia Civil , de posse de uma arma, ele abordou uma adolescente de 17 anos, roubou a moto dela e depois estuprou a jovem. O suspeito – que não teve o nome divulgado – fugiu do Estado, mas foi localizado e preso em Belo Horizonte, Minas Gerais

O fato aconteceu no dia 10 de novembro do ano passado, no bairro Planalto. De acordo com o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, as investigações apontaram que, após cometer o crime, o suspeito ainda teria praticado mais dois roubos na cidade.

“A Polícia Militar conseguiu recuperar a motocicleta, que já foi devolvida para a vítima. Já a Policia Civil fez um minucioso trabalho de investigação e conseguiu identificar o autor, que já tem passagens pelos crimes de furto, tráfico de entorpecentes, homicídio e agora roubo qualificado e estupro”, informou o delegado.

Suspeito sera ouvido na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

A prisão foi resultado de uma ação conjunta da 16ª Delegacia Regional de Linhares com a Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).