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Prisão em MG

Suspeito de roubar e estuprar adolescente em Linhares é preso

Homem de 27 anos fugiu do Estado, mas foi localizado e preso em Belo Horizonte (MG). No último dia 10 de novembro, ele abordou a adolescente de 17 anos, roubou a moto dela e estuprou a jovem

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 19:36

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 fev 2022 às 19:36
Um homem de 29 anos suspeito de ser o autor de um roubo seguido de estupro em Linhares, no Norte do Estado, foi preso nesta terça-feira (1). Segundo a Polícia Civil, de posse de uma arma, ele abordou uma adolescente de 17 anos, roubou a moto dela e depois estuprou a jovem. O suspeito – que não teve o nome divulgado – fugiu do Estado, mas foi localizado e preso em Belo Horizonte, Minas Gerais.
O fato aconteceu no dia 10 de novembro do ano passado, no bairro Planalto. De acordo com o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, as investigações apontaram que, após cometer o crime, o suspeito ainda teria praticado mais dois roubos na cidade.
“A Polícia Militar conseguiu recuperar a motocicleta, que já foi devolvida para a vítima. Já a Policia Civil fez um minucioso trabalho de investigação e conseguiu identificar o autor, que já tem passagens pelos crimes de furto, tráfico de entorpecentes, homicídio e agora roubo qualificado e estupro”, informou o delegado.
16ª Delegacia Regional de Linhares
Suspeito sera ouvido na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
A prisão foi resultado de uma ação conjunta da 16ª Delegacia Regional de Linhares com a Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
Após a prisão, o suspeito foi entregue à Polícia Civil de Minas Gerais e será recambiado para Linhares, para ser interrogado e encaminhado a uma unidade prisional do Espírito Santo, ficando à disposição da Justiça.

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