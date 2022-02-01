Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Itapemirim, no ES

Policiais apreenderam arma, munições, drogas e dinheiro Crédito: Divulgação \ PCES

A prisão foi realizada pela equipe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, durante a Operação Extraordinária. De acordo com o titular da unidade, delegado Djalma Pereira Lemos, o suspeito já havia cumprido pena por tráfico de drogas no Espírito Santo

Após sair da prisão, o homem foi para Minas Gerais e, no Estado vizinho, segundo a polícia, cometeu outros crimes e retornou para Itapemirim, envolvendo-se novamente com o tráfico de drogas local. “Nosso setor de inteligência fez os levantamentos e o encontramos. Representamos pelo mandado de busca e apreensão domiciliar que foi concedido pela Justiça”, informou o delegado.

No sábado (29), ainda de acordo com o delegado, a polícia bateu no portão da residência do homem e o mesmo atendeu. “No entanto, ao ver os policias, se alterou, motivo pelo qual foi imobilizado e algemado, e demos a voz de prisão”, explicou Djalma Pereira Lemos.

A Polícia Civil informou que, durante as buscas, os policias apreenderam uma pistola calibre 380 em um coldre – com 31 munições intactas e três carregadores, cocaína, maconha e crack, celulares, mais de R$ 11 mil em dinheiro e uma nota de $ 10 mil guaranis paraguaios.