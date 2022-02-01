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Operação Extraordinária

Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Itapemirim, no ES

Contra homem de 37 anos havia dois mandados de prisão em aberto, por tráfico e por porte ilegal de arma. Antes de cometer crimes em Minas, ele já esteve preso no Espírito Santo

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:37

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 fev 2022 às 18:37
Um homem de 37 anos, foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso no último sábado (29), no bairro Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Foragido da Justiça de Minas Gerais é preso em Itapemirim
Policiais apreenderam arma, munições, drogas e dinheiro Crédito: Divulgação \ PCES
A prisão foi realizada pela equipe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, durante a Operação Extraordinária. De acordo com o titular da unidade, delegado Djalma Pereira Lemos, o suspeito já havia cumprido pena por tráfico de drogas no Espírito Santo.
Após sair da prisão, o homem foi para Minas Gerais e, no Estado vizinho, segundo a polícia, cometeu outros crimes e retornou para Itapemirim, envolvendo-se novamente com o tráfico de drogas local. “Nosso setor de inteligência fez os levantamentos e o encontramos. Representamos pelo mandado de busca e apreensão domiciliar que foi concedido pela Justiça”, informou o delegado.
No sábado (29), ainda de acordo com o delegado, a polícia bateu no portão da residência do homem e o mesmo atendeu. “No entanto, ao ver os policias, se alterou, motivo pelo qual foi imobilizado e algemado, e demos a voz de prisão”, explicou Djalma Pereira Lemos.
A Polícia Civil informou que, durante as buscas, os policias apreenderam uma pistola calibre 380 em um coldre – com 31 munições intactas e três carregadores, cocaína, maconha e crack, celulares, mais de R$ 11 mil em dinheiro e uma nota de $ 10 mil guaranis paraguaios.
O suspeito foi autuado em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

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