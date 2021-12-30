Homem é morto em Itapemirim e suspeitos fogem em motocicleta

Um homem foi assassinado na noite dessa quarta-feira (29), no bairro Rosa Meirelles, em Itapemirim, no Sul do Estado. No local, uma equipe do Pronto Atendimento (PA) do município estava atendendo a vítima e confirmou o óbito à Polícia Militar.
A reportagem recebeu informações de testemunhas de que o homem teria sido agredido a pauladas, mas as polícias Militar e Civil não informaram como a vítima foi morta.
Segundo as informações da Polícia Militar (PM), os autores do crime fugiram em uma motocicleta e não foram localizados.
Em nota, a Polícia Civil (PC) comunicou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Itapemirim. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, disse.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.