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Ocorrência policial

Homem é morto em Itapemirim e suspeitos fogem em motocicleta

A ocorrência aconteceu no bairro Rosa Meirelles e testemunhas informaram que a vítima foi agredida a pauladas. Segundo a Polícia Militar (PM), os autores não foram localizados
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 dez 2021 às 17:03

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:03

Um homem foi assassinado na noite dessa quarta-feira (29), no bairro Rosa Meirelles, em Itapemirim, no Sul do Estado. No local, uma equipe do Pronto Atendimento (PA) do município estava atendendo a vítima e confirmou o óbito à Polícia Militar.
A reportagem recebeu informações de testemunhas de que o homem teria sido agredido a pauladas, mas as polícias Militar e Civil não informaram como a vítima foi morta. 
Segundo as informações da Polícia Militar (PM), os autores do crime fugiram em uma motocicleta e não foram localizados.
Sirene de polícia
Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na região de Rosa Meireles, em Itapemirim Crédito: Reprodução
Em nota, a Polícia Civil (PC) comunicou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Itapemirim. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, disse.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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