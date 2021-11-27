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Sul do ES

Dois homens são baleados dentro de bar em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo testemunhas, suspeito é conhecido na região onde ocorreu o crime. A Polícia Civil informou que até o momento ninguém foi detido
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2021 às 19:13

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 19:13

Dois homens foram baleados dentro de um bar no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da tarde deste sábado (27). O local onde fica o estabelecimento é bastante movimentado. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito é conhecido na região. A PM realizou buscas, porém não localizou o indivíduo. O fato será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim — que realiza diligências.
A Polícia Civil reforça que a população pode auxiliar na investigação do crime por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar para denunciar.

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