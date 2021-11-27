Dois homens são baleados dentro de bar em Cachoeiro de Itapemirim

Dois homens foram baleados dentro de um bar no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no início da tarde deste sábado (27). O local onde fica o estabelecimento é bastante movimentado. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito é conhecido na região. A PM realizou buscas, porém não localizou o indivíduo. O fato será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim — que realiza diligências.
A Polícia Civil reforça que a população pode auxiliar na investigação do crime por meio do Disque-Denúncia 181. Não é necessário se identificar para denunciar.