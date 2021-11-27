“Sucesso é continuar amando pessoas”, diz Anderson Freire após conquista

Cantor gospel capixaba Anderson Freire concede entrevista após conquistar Grammy Latino Crédito: Matheus Martins

Até o momento, são cinco discos lançados e seis indicações ao Grammy. Nos tocadores de música, sua obra é reproduzida, em média, um milhão de vezes mensalmente. Nas redes sociais, tem mais de 3 milhões de seguidores. Ele relata a experiência de ganhar a premiação pelo álbum mais recente, “Seguir Teu Coração”, e estar acompanhado de outros grandes artistas do gênero naquela noite.

“O primeiro que ganhei foi muito legal, muito bonito. Mas nesse eu estava ao lado de pessoas que eu admirava muito. Antes da gente sentar na mesa para ouvir quem venceu, olhávamos um para o outro. Eu e o Leonardo Gonçalves. Ele disse: ‘Olha, Anderson, quem ganhar aqui é um fato muito importante para a carreira, mas o fato de sermos usados para a glória de Deus é o mais importante. Que bom que estamos aqui’”, celebrou Freire, em entrevista à TV Gazeta.

O capixaba explica o que o motiva no dia a dia: manter a essência de quem é, ser feliz e amar as pessoas. “Não se trata de conquistar a partir da fama, mas não perder a essência, quem eu sou. O que eu fizer, que tenha a ver com o meu ser. Eu vivo feliz, independente dos momentos alegres e tristes. Todos os dias eu preciso me lembrar que as minhas raízes estão conectadas neste lugar. Lá fora eu vou, aqui eu fico e permaneço”, comentou.

Um dos maiores cantores da música gospel na atualidade, para Anderson Freire, o sucesso vem da paz que tem no seu interior, de reconhecer quem é e estar ao lado de quem o conhece. E significa não a fama, mas o amor ao próximo.

“Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Por isso que todo sucesso não é de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Não importa como seja a sua casa por dentro. Eu não chamo de casa, chamo de lar. Dentro de casa tem um lar e tem paz. Esse é o meu maior sucesso. É onde eu sei quem eu sou, minha família sabe quem eu sou. O sucesso é continuar amando pessoas”, concluiu.