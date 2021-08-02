"Funk no Grammy é medalha de ouro para o Brasil", diz capixaba WC No Beat

A gente tem MC bom, batalhas de rima que são referências no Brasil todo. O que falta é a galera se juntar no streaming, da galera lançar mesmo. Tenho amigos que têm CDs prontos e não lançam. Eu puxo a orelha da galera, falo para soltar. Não importa o que as pessoas vão falar. Solta a música para o mundo, porque na primeira oportunidade você vai poder fazer o que quiser com a música. E eu cobro muito isso dos meus amigos capixabas. E é algo que nunca vou parar de fazer até ver as pessoas no eixo nacional. Eu vi a Budah nesse nível, que se lançou sem medo. Mas ainda falta mais disso, mais pessoas querendo colocar a cara, de sair do Estado, sair do conforto. A gente sabe que, no Espírito Santo, é difícil viver de qualquer coisa. Mas, para viver do que ama, você tem que ter experiências fora do seu conforto. Não adianta também ficar só na sua zona de conforto achando que tudo vai mudar. A oportunidade, quem faz, é a gente.