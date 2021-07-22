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Pedro Permuy

“Avaliando entrar em outro reality”, diz capixaba André Martinelli

Modelo, que quer virar apresentador, confidenciou com exclusividade à coluna que recebeu convite para participar de outro confinamento e que está, sim, disposto: “Participaria de mais um reality”

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

22 jul 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O ex-BBB, empresário e modelo André Martinelli
O ex-BBB, empresário e modelo André Martinelli Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli
André Martinelli foi um dos participantes que mais ganhou visibilidade com "No Limite", que terminou nesta terça (20) na Globo. Tanto que alcançou a terceira colocação. Agora, o capixaba já tem convite até para outro confinamento.
À coluna, que não é boba nem nada, o bonitão confidencia que está, sim, pensando em topar o desafio. “Participaria, sim, de mais um reality. Já recebi convite e estou avaliando entrar. Mas, por enquanto, prefiro investir na minha carreira de apresentador”, dispara.
O modelo revela que tem vontade de trabalhar na comunicação e, morando em São Paulo, vai aproveitar o prestígio conquistado na telinha da plim-plim para turbinar sua imagem na televisão. “Já estou colhendo frutos. Quero investir, aproveitar isso, para apresentar e desenvolver meu canal via Instagram e minha habilidade como apresentador. Estou estudando e me atualizando para ser apresentador”, pontua.

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Ainda na quarta (21), André falou em primeira mão com este colunista para falar da experiência de participar do reality de resistência da Globo. “Não mudaria nada da minha participação, joguei com muito foco, determinação, honrando meus aliados e minha tribo. Só tenho motivos para agradecer, foi uma trajetória super bacana”, alertou.
E ainda ponderou: “Foi muito bom voltar (do programa). Realmente é muito intenso lá. E ter a minha cama de volta, energia, geladeira, roupa limpa, me fez muito bem. Estava com muitas saudades da minha família”.
Antes de voltar a Vitória, André ainda cumpre agenda profissional em São Paulo, por onde deve ficar nos próximos meses. “Não vejo a hora de voltar para minha Terra natal. Sou apaixonado por Vitória”.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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