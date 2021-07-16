Marília Mendonça ao relançar "Patroas": "Primeiro lugar que vi o mar foi no ES"

As Patroas: Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa Crédito: Divulgação

Marília Mendonça tem uma ligação mais forte com o Espírito Santo do que os fãs capixabas podem imaginar.

Na coletiva de imprensa que fez ao lado de Maiara e Maraísa na noite desta quarta-feira (14), para anunciar o retorno do projeto "Patroas", a sertaneja lembrou à coluna de um momento único que viveu no Estado: “Foi o lugar onde vi o mar pela primeira vez. O primeiro lugar que eu vi o mar. A lembrança é única, a mais incrível que poderia ter”.

O trio se organiza para uma live no próximo dia 24, a partir das 20h, com uma série de canções inéditas. No repertório, um dos destaques deve ficar por conta da recente música que as sertanejas lançaram sobre violência contra a mulher, após a repercussão do caso DJ Ivis tomar conta dos portais de notícia.

Ivis agrediu brutalmente a ex-mulher, Pamella Holanda, e vídeos do caso viralizaram nos últimos dias. No fim da tarde desta quarta (14), ele foi preso.

“Quase saí pulando quando vi que ele foi preso. Eu imagino o questionamento dessa moça (Pamella), que tinha acabado de ter um filho e tinha a questão da agressão, porque eu mesma quando descobri que estava grávida isso me amedrontou, de ter um filho e não ser casada. E olha que nunca fui conservadora. E quando eu e Murilo acabamos, depois de termos o Leo, foi mais um questionamento”, lamentou.

Ainda comentando sobre a música, Maraísa corroborou: “E essa música que lançamos em questão... Estávamos na minha casa um dia, há uns dois meses, ouvimos e entendemos a importância dela. E aí fizemos, gravamos, e aí surge um momento como esse, em que todos começam a falar do assunto e nós decidimos adiantar o lançamento”.

"No novo 'Patroas', queremos representar todas as mulheres sem deixar de lado a nossa essência " Marília Mendonça - Cantora

As Patroas: Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa Crédito: Divulgação

Sobre o repertório, a artista ainda detalhou: “É um repertório muito equilibrado, que trará vários assuntos que nunca ouviram as meninas (Maiara e Maraísa) cantarem e nem eu. Mas que remontam ao orgulho que temos de tudo o que já vivemos e cantamos. Um repertório de nove músicas especiais”.