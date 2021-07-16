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Pedro Permuy

Marília Mendonça ao relançar "Patroas": "Primeiro lugar que vi o mar foi no ES"

Sertaneja vai apresentar live com Maiara e Maraísa com repertório inédito e música sobre violência contra a mulher, lançada após o caso DJ Ivis e Pamella Holanda vir à tona

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

16 jul 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

As Patroas: Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa
As Patroas: Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa Crédito: Divulgação
Marília Mendonça tem uma ligação mais forte com o Espírito Santo do que os fãs capixabas podem imaginar.
Na coletiva de imprensa que fez ao lado de Maiara e Maraísa na noite desta quarta-feira (14), para anunciar o retorno do projeto "Patroas", a sertaneja lembrou à coluna de um momento único que viveu no Estado: “Foi o lugar onde vi o mar pela primeira vez. O primeiro lugar que eu vi o mar. A lembrança é única, a mais incrível que poderia ter”.
O trio se organiza para uma live no próximo dia 24, a partir das 20h, com uma série de canções inéditas. No repertório, um dos destaques deve ficar por conta da recente música que as sertanejas lançaram sobre violência contra a mulher, após a repercussão do caso DJ Ivis tomar conta dos portais de notícia.
Ivis agrediu brutalmente a ex-mulher, Pamella Holanda, e vídeos do caso viralizaram nos últimos dias. No fim da tarde desta quarta (14), ele foi preso.
“Quase saí pulando quando vi que ele foi preso. Eu imagino o questionamento dessa moça (Pamella), que tinha acabado de ter um filho e tinha a questão da agressão, porque eu mesma quando descobri que estava grávida isso me amedrontou, de ter um filho e não ser casada. E olha que nunca fui conservadora. E quando eu e Murilo acabamos, depois de termos o Leo, foi mais um questionamento”, lamentou.
Ainda comentando sobre a música, Maraísa corroborou: “E essa música que lançamos em questão... Estávamos na minha casa um dia, há uns dois meses, ouvimos e entendemos a importância dela. E aí fizemos, gravamos, e aí surge um momento como esse, em que todos começam a falar do assunto e nós decidimos adiantar o lançamento”.
"No novo 'Patroas', queremos representar todas as mulheres sem deixar de lado a nossa essência "
Marília Mendonça - Cantora
As Patroas: Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa
As Patroas: Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraísa Crédito: Divulgação
Sobre o repertório, a artista ainda detalhou: “É um repertório muito equilibrado, que trará vários assuntos que nunca ouviram as meninas (Maiara e Maraísa) cantarem e nem eu. Mas que remontam ao orgulho que temos de tudo o que já vivemos e cantamos. Um repertório de nove músicas especiais”.
Marília finalizou com mais lembranças do Espírito Santo e um recado aos fãs capixabas: “Foi a primeira vez que vi o mar. Foi lá (no Espírito Santo). Aquela grandeza, coisa maravilhosa. Preciso voltar e fazer uma parte do projeto 'Todos os Cantos', que não foi feita, mas vai dar certo. Queria aproveitar, Pedro, e deixar um beijo a todos os capixabas e eu vou voltar e a gente vai fazer do jeito certo, do jeito que merece. E com as Patroas também! Com certeza vamos pensar em alguma coisa”.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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