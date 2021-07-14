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Pedro Permuy

Luísa Sonza usa look de cobra de estilista do ES em novo álbum

Cantora escolheu Heberth Portilla para assinar o modelito em que aparece com o bumbum empinado para divulgar o hit "Anaconda", terceiro de seu novo álbum, "Doce 22"

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 14:21

Públicado em 

14 jul 2021 às 14:21
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A cantora Luísa Sonza
A cantora Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luísa Sonza ficou de quatro e colocou o bumbum para jogo nas fotos de lançamento da capa do single "Anaconda", que fará parte de seu novo álbum "Doce 22", o segundo de estúdio da cantora. Para a ocasião, vestiu uma criação do estilista Heberth Portilla, do Espírito Santo, feito em tecido com efeito de cobra.
Nos cliques, a artista posa sensualizando até com uma cobra exibindo o modelito feito em tule. Na gravação da música, Luísa também usa a mesma roupa.
“A equipe dela entrou em contato comigo em maio falando que fariam as fotos da Luísa e queriam um look de cobra. Pediram algumas opções e não indicaram nenhuma inspiração específica inicialmente. Me deixaram livre para criar. Única exigência era o conforto”, lembra o estilista.
Segundo ele, as fendas e recortes no look foram pensados, inclusive, para dar molde ao corpo e não incomodarem a bonita, que anda movimento a web com posts sobre o lançamento desse seu novo álbum.
“Trabalhamos com cobra de tule, que tem transparência, com um vestido tubinho com recortes na lateral, vazado no peito e manga única”, detalha.
O estilista Heberth Portilla
O estilista Heberth Portilla Crédito: Reprodução/Instagram @heberthportilla
Heberth só se surpreendeu por ter tido seu look escolhido para figurar na capa da campanha de divulgação do hit.
“Quando falaram que era para a capa, não acreditei (risos). Eu adoro a Luísa, me senti muito feliz e reconhecido. Só teve a pressão de ser algo tão importante assim, mas a roupa vestiu perfeitamente e não precisou nem de ajuste, o que é ótimo, porque economiza tempo do artista. E eles adoraram, como me falaram”, conclui.
O estilista baiano radicado no Espírito Santo já vestiu outras personalidades antes, como Anitta, Pabllo Vittar, Ludmilla e até o ex-RBD Christian Chávez.
Croqui em 3D feito pelo designer Danilo Dias, da XK2, mostra como ficou o look do estilista Heberth Portilla na cantora Luísa Sonza
Croqui em 3D feito pelo designer Danilo Dias, da XK2, mostra como ficou o look do estilista Heberth Portilla na cantora Luísa Sonza Crédito: Danilo Dias/XK2

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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