Luísa Sonza usa look de cobra de estilista do ES em novo álbum

A cantora Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza

Luísa Sonza ficou de quatro e colocou o bumbum para jogo nas fotos de lançamento da capa do single "Anaconda", que fará parte de seu novo álbum "Doce 22", o segundo de estúdio da cantora. Para a ocasião, vestiu uma criação do estilista Heberth Portilla, do Espírito Santo, feito em tecido com efeito de cobra.

Nos cliques, a artista posa sensualizando até com uma cobra exibindo o modelito feito em tule. Na gravação da música, Luísa também usa a mesma roupa.

“A equipe dela entrou em contato comigo em maio falando que fariam as fotos da Luísa e queriam um look de cobra. Pediram algumas opções e não indicaram nenhuma inspiração específica inicialmente. Me deixaram livre para criar. Única exigência era o conforto”, lembra o estilista.

Segundo ele, as fendas e recortes no look foram pensados, inclusive, para dar molde ao corpo e não incomodarem a bonita, que anda movimento a web com posts sobre o lançamento desse seu novo álbum.

“Trabalhamos com cobra de tule, que tem transparência, com um vestido tubinho com recortes na lateral, vazado no peito e manga única”, detalha.

O estilista Heberth Portilla Crédito: Reprodução/Instagram @heberthportilla

Heberth só se surpreendeu por ter tido seu look escolhido para figurar na capa da campanha de divulgação do hit.

“Quando falaram que era para a capa, não acreditei (risos). Eu adoro a Luísa, me senti muito feliz e reconhecido. Só teve a pressão de ser algo tão importante assim, mas a roupa vestiu perfeitamente e não precisou nem de ajuste, o que é ótimo, porque economiza tempo do artista. E eles adoraram, como me falaram”, conclui.

O estilista baiano radicado no Espírito Santo já vestiu outras personalidades antes, como Anitta, Pabllo Vittar, Ludmilla e até o ex-RBD Christian Chávez.