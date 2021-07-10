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Pedro Permuy

Modelo do ES vira namorado de Jennifer Lopez em clipe: "Curtimos muito"

Andre Luis Brunelli filmou com J-Lo no luxuoso The Goodtime Hotel, em Miami, ao som da nova música da artista, "Cambia El Paso". Popstar chegou a compartilhar storie da filha do bonitão dançando o hit

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 jul 2021 às 02:00
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

Jennifer Lopez e o modelo Andre Luis Brunelli: cena sensual no clipe de Cambia El Paso, novo hit da artista
Jennifer Lopez e o modelo Andre Luis Brunelli: cena sensual no clipe de "Cambia El Paso", novo hit da popstar Crédito: Reprodução/YouTube Jennifer Lopez
Andre Luis Brunelli virou o namorado de Jennifer Lopez no clipe da nova música da popstar, "Cambia El Paso. No hit, o modelo baiano que se criou no Espírito Santo é "atacado" pela cantora porque não dava muita atenção a ela, mas nada que tenha a ver com a real personalidade da também atriz: “Ela foi ótima, foi super gente boa, demos várias risadas. A fiz rir, a gente curtiu muito durante a filmagem”.
Quando foi convidado para participar da seletiva, o bonitão de 28 anos estava jogando basquete e recebeu um e-mail do agente da cantora. Na mensagem, pediam para que no mesmo dia ele comparecesse ao estúdio da gravação para um teste.
“Chegando lá, tinham dez modelos e, depois de uma primeira prova, ficaram cinco. Um tempo depois, o manager dela me chamou, me pediu para esperar em outro local, mas disse que tinha sido escolhido”, lembra.
Jennifer Lopez e o modelo Andre Luis Brunelli: cena sensual no clipe de Cambia El Paso, novo hit da artista
Jennifer Lopez e o modelo Andre Luis Brunelli: cena sensual no clipe de Cambia El Paso, novo hit da artista Crédito: Reprodução/Instagram @andreluisbrunelli
No mesmo dia da seleção a filmagem foi feita e Andre seguiu da seletiva direto para o camarim de J-Lo para se arrumar e encarnar o personagem sensual. “Eu sabia que era um papel mais principal, porque o pagamento foi muito bom para um vídeo de música. Quando fiz a cena entendi que era o namorado dela, mas que eu a tinha irritado, porque fiquei sem dar atenção para ela”, relata.
E continua: “Quando fui para o camarim, troquei de roupa, me encheram com uns acessórios e algumas joias e ficamos filmando daquela hora, umas 19h, até três horas da manhã”.
A relação do modelo e ator deu tão certo com a estrela que ela chegou a compartilhar um vídeo da filha de Andre, de cinco anos, dançando ao som da nova música nos stories de seu perfil do Instagram.
As cenas de Cambia El Paso foram filmadas no novo The Goodtime Hotel, empreendimento hoteleiro de luxo de Miami, nos Estados Unidos, de David Grutman e Pharrell William. Assista:

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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