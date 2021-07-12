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Pedro Permuy

Dani Carla, da TV Gazeta, é a “Glória Maria capixaba” e nós podemos provar

Há 15 anos na Rede Gazeta, jornalista é querida pelo público pelo jeitão espontâneo e é carinhosamente chamada de “Rainha da DHPP” por, a rigor, cobrir reportagens policiais da afiliada da TV Globo no Espírito Santo

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

12 jul 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A jornalista Daniela Carla, a Dani Carla, da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo
A jornalista Daniela Carla, a Dani Carla, da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Daniela Carla já passou por poucas e boas ao vivo na telinha da nossa TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo. Não fosse por isso, seu jeito espontâneo e que encanta o público não seria tão famoso quanto é. Mas, no início, a repercussão que ela tinha entre os espectadores na internet não era tão confortável assim.
“Eu ficava chateada, igual quando foi da figurinha. Um dia minha filha recebeu no celular dela (a figurinha) e fui caçar quem tinha distribuído, não gostava. Até que hoje passei a usar, entrei na brincadeira”, lembra.
Depois de virar sticker do WhatsApp com o bordão “É muito triste, Philipe e Rafa”, ela já riu ao vivo em matéria policial no "ES1", jornalístico da hora do almoço da emissora capixaba, ao noticiar a prisão de uma modelo que ficou nua ao ser abordada por policiais. Também viralizou no Twitter ao cantar o "Hino da Vitória" ao lado de seu cinegrafista durante uma passagem ao vivo.
Por último, caiu no choro também no ar no último sábado (3), enquanto mostrava a história de dona Gildete, uma costureira que perdeu tudo de seu ateliê em um incêndio e conseguiu recuperar parte dos bens com doações da comunidade.

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Durante o ao vivo, Dani mostrava uma ação de marmitas solidárias que havia sido organizada por vizinhos para arrecadar dinheiro para a artesã poder retomar seus trabalhos. “Eu sou muito realizada fazendo reportagem policial, não me vejo no dia a dia em outra coisa. Mas foi um respiro fazer aquela matéria, como sempre é. Mais ou menos uma vez por semana me dedicar a outros assuntos... Eu gosto. E a dona Gildete me emocionou de verdade por toda a história, por tudo o que estava passando ali naquele momento. Eu realmente estava chorando, estava superemocionada”, relembra.
Dani Carla, da TV Gazeta, se emociona ao falar do caso de dona Gildete, artesã que perdeu tudo de seu ateliê em um incêndio e foi ajudada por uma rede de solidariedade no Espírito Santo
Dani Carla, da TV Gazeta, se emociona ao falar do caso de dona Gildete, artesã que perdeu tudo de seu ateliê em um incêndio e foi ajudada por uma rede de solidariedade no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Mas a “Glória Maria capixaba” não caiu assim do nada nas portas das delegacias. Depois do primeiro ano de trabalho na sucursal da rede de Linhares, Norte do Espírito Santo, há 15 anos, Dani passou a trabalhar na sede, em Vitória, cobrindo o plantão da noite. Nesse período, acabou fazendo mais casos de polícia e começou a se posicionar bem no meio.
“Hoje eu faço parte de grupos em que só estão policiais, então acabei fazendo fonte e tendo contatos que, em polícia, me ajudam muito. E gosto muito, o que é importante deixar claro, por mais que eu só traga notícias ruins”, considera.
Até por ser sempre esse azarão da TV, não sabe como as pessoas repercutem tanto positivamente suas gafes. Mas a coluna, que não é boba nem nada, dá o palpite: a identificação. Afinal, quem nunca teve uma crise de riso ou chorou em um ato de empatia, que atire a primeira pedra.
“Só pode (ser a identificação). As pessoas também me abordam na rua, na academia, pedem para falar, tirar foto... E eu adoro. De uns anos para cá passei a ser muito ativa nas redes sociais, o que também mostrou um outro lado, um lado mais brincalhão. Um cinegrafista uma vez também me disse que poderia ser isso que fazia com que as pessoas se identificassem e gostassem tanto de mim assim na televisão”, confidencia.
E o que hoje Dani gera no público, que é simpatia por esse jeitão de ser “gente como a gente”, é o que no passado a fez querer seguir na comunicação, mesma trajetória profissional que hoje sua filha, Nathália, de 23 anos, decidiu seguir. “Ela chegou a fazer três períodos no Direito, mas largou e agora está no Jornalismo”, conta.
Sobre a própria experiência, remonta: “Quando pequena, sempre via Glória Maria na TV e ficava maravilhada com aquilo. Uma negra, mulher, com o cabelão maior que o meu... Achava isso o máximo, eu me via um pouco nela. E desde sempre eu sabia que eu queria ser repórter de televisão por causa dela”.
Assim como a global, Dani também não revela a idade. E também assim como Glória, tem essas gafes “do bem” para chamar de suas. A atual apresentadora do Globo Repórter já virou meme várias vezes, o que não é exclusividade de sua versão capixaba. Uma das mais famosas ocasiões foi em uma viagem que fez à Jamaica, quando experimentou um fumo tradicional da região e, em seguida, se aventurou em uma espécie de trilha. As caras e bocas da comunicadora divertiram a web e até hoje circulam em posts nas redes sociais.
“Hoje me sinto tranquila com essa relação. Lógico que como no sábado, na dona Gildete, me dá um medo do que a minha reação vai gerar, mas hoje em dia lido muito melhor. Chego a postar alguns momentos engraçados nas minhas redes. Brinco que é só questão de mim mesma superar, de não ter mais vergonha (risos). Já, já eu publico a crise do riso, você vai ver”, adianta.

SAINDO DA ROTINA! 

A nossa empresária que é a "rainha dos motéis " do Espírito Santo, Hellen Dal Col, realizou mais uma edição do seu Saia da Rotina, encontro de mulheres empreendedoras que acontece periodicamente pela Grande Vitória. Desta vez, suíte de luxo de motel da Serra foi o point do meeting. 
Raquel Medeiros, Sandra Grassi, Hellen Dal Col e Sândala Almonfrey: empresárias capixabas saindo da rotina
Raquel Medeiros, Sandra Grassi, Hellen Dal Col e Sândala Almonfrey: empresárias capixabas saindo da rotina Crédito: Felicidade em Foco/Divulgação

CLIQUE FASHION! 

O cabeleireiro e maquiador capixaba Antony Paiva na Miami Swim Week, famosa semana de moda praia que acontece por temporada nos Estados Unidos
O cabeleireiro e maquiador capixaba Antony Paiva na Miami Swim Week, famosa semana de moda praia que acontece por temporada nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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