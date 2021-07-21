No Limite: capixaba André Martinelli ganha 3° lugar: “Pior foi a comida”

André Martinelli participou do No Limite 2021, na Globo Crédito: Globo/Reprodução

André Martinelli passou por poucas e boas durante sua passagem por No Limite – e que passagem, já que o capixaba chegou à final do reality da Globo! Mas não foi para menos: o bonitão acabou levando o terceiro lugar do programa na noite desta terça-feira (20) após votação dos próprios participantes. Ao vivo, André Marques anunciou a novidade e os ex-BBBs votaram em quem achavam que merecia ganhar R$ 50 mil. O modelo conquistou 5 votos e acabou levando a melhor.

Antes disso, André tinha perdido a oportunidade de ir para os finalmentes do reality depois de Paula e Viegas ganharem a prova que definiu quem foi, efetivamente, para a final. Os dois foram submetidos a votação pelo Gshow e foi a ex-sister que ganhou os R$ 500 mil do prêmio máximo do programa, seguida de Viegas, que ficou com R$ 100 mil do segundo lugar.

Da pior experiência que os participantes tiveram ao longo dos episódios, André se livrou do que talvez tenha sido a pior parte: a polêmica prova da comida. Ele venceu um primeiro desafio anterior à refeição com barata de Madagascar e garantiu vaga na final sem ter que passar pelo perrengue gastronômico. Ainda assim, a falta de alimentação garantida o irritou na atração global.

“O pior foi essa parte da comida limitada mesmo e dormir no chão. Isso realmente me desestabilizava, mas logo me adaptei. E emagreci 7 quilos. Lá é realmente tudo mais intenso e jamais vivi algo parecido. Saber que eu poderia ser o próximo eliminado me dava força para fazer as provas de imunidade e era tudo o que eu precisava para continuar”, relata, em entrevista exclusiva à coluna.

"Iria de novo com certeza. Gostei muito da experiência completa. O que menos gostei foi da falta de comida quando ia dormir " André Martinelli - Modelo e ex-BBB

É até nesse ponto que André acredita que tenha chegado ao seu limite durante a temporada apresentada por André Marques. “Superei os meus limites em prova, em alimentação, na parte de dormir. Foi puxado mesmo”, repete.

E analisa: “Não mudaria nada da minha participação. Joguei com muito foco, determinação, honrando meus aliados e minha tribo. Só tenho motivos para agradecer, foi uma trajetória superbacana”.

Mas, segundo o próprio ex-BBB, nada se compara à sensação de voltar para casa depois do fim das gravações do programa no Ceará. “Foi muito bom voltar. Realmente é muito intenso lá. E ter a minha cama de volta, energia, geladeira, roupa limpa, me fez muito bem. Estava com muitas saudades da minha família”, celebra.

E, agora, ele surfa mais do que nunca na onda de seu eterno título, de “príncipe do BBB”. Segundo André, o teaser do programa, que falava sobre essa fama, fez reviver a popularidade de sua personalidade dócil e simpática.

“Retomou a fama de príncipe por conta das minhas atitudes dentro do programa. Acredito que sou aquele mesmo André, do BBB, porém com alguns aprendizados de vida a mais. Eu busco muito a evolução pessoal, melhorar sempre. E sou aquele André numa versão melhor, tendo vivido mais, com acertos e erros. Mas sempre aprendendo”, finaliza.