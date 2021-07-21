Clayton Conservani: “Minha sapatilha de escalada era um Kichute velho”

O jornalista Clayton Conservani Crédito: Rede Globo/Divulgação

Clayton Conservani sabe o que é perseverar. Desde pequeno foi atraído por esportes radicais, tanto que hoje é jornalista que cobre essa determinada área. Mas ainda na adolescência não tinha dinheiro para investir o tanto que gostaria na prática de escaladas e mergulhos, por exemplo. E lembra: “Minha sapatilha de escalada era o meu Kichute velho que eu transformava em uma ótima sapatilha. A melhor tecnologia, a melhor ferramenta que temos é nosso coração e nosso cérebro”.

“Eu falo muito sobre superar esses obstáculos, que às vezes parecem impossíveis. Falo sobre buscar fórmulas, de reinventar, buscar novos roteiros, novas tecnologias. O empresário tem que estar com os sentidos aguçados nesse momento em busca de novas oportunidades e de adaptação. A pandemia quebrou muita gente, mas trouxe aprendizado”, avalia.

"Espero deixar mensagem de otimismo, perseverança e parabenizar os empresários capixabas. Parabenizo pela resiliência às marcas mais lembradas e por acreditarem" Clayton Conservani - Jornalista

Segundo Clayton, um dos segredos é não entrar em pânico quando a vida corporativa te coloca em teste. “O medo é o que nos mantém vivo. Mas você não pode entrar em pânico. Em muitos momentos da vida escalando, mergulhando em cavernas, eu senti medo. Mas se entrasse em pânico... Ia perder totalmente o controle. No corporativo, o medo faz parte do jogo. Tem que ter medo e reagir”, entrega.

E muito desse know how que ele tem hoje foi aprendido na infância. “Aprendi muito nela (na infância). Sou de Resende, no Rio de Janeiro, e desde sempre fui atraído por aquelas montanhas de lá, pelo parque nacional... Desde os 9 anos faço caminhadas, escaladas e comecei a me desafiar muito cedo. Minha vida sempre foi motivada por desafios e tive uma infância livre por conta de todo esse contexto”, reitera.

Sobre a pandemia, o jornalista admite: “O problema da pandemia é que ela surgiu da noite para o dia. Algumas pessoas não tiveram tempo de reagir, não tiveram tempo de trabalhar com perfeição. Mas existe solução. Quem sobreviveu até agora, a partir de agora só tende a ver tudo melhorar. Essa pessoa vai sair mais forte ainda da pandemia”.

O PRÊMIO

Realizado há 20 anos, o Prêmio Gazeta Empresarial serve para mostrar ao mercado capixaba quais foram as marcas mais lembradas pelo público de determinado segmento.

Nesta edição, de Cachoeiro, 80 segmentos terão os líderes anunciados na live que acontece no site agazeta.com.br/gazetaempresarialcachoeiro , a partir das 20h desta quarta (21).

“E os empresários acompanham isso, esse retorno. A pesquisa, em suma, mostra se o empresário fez o trabalho correto e a gente vê que existem empresas que estão há 15 anos sendo líderes dos próprios segmentos, o que é ótimo como termômetro para elas”, começa o diretor da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni.