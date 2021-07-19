Clayton Conservani participa do Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro

Clayton Conservani participa do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Divulgação / Clayton Conservani

Há 20 anos, os empresários e comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, conhecem as marcas mais lembradas da cidade por meio do Prêmio Gazeta Empresarial. Neste ano, o evento com o tema "Em um mercado competitivo só sobrevive quem se adapta" , contará com a presença do jornalista da Rede Globo, Clayton Conservani. A live será transmitida nesta quarta-feira (

O evento, que será apresentada pela Luana Esteves e transmitida para o público em geral pelo site A Gazeta, no dia 21 de julho, às 20h, profissional que estreou na Globo fazendo reportagens para o Esporte Espetacular, é especializado em esportes radicais e é apresentador do programa Planeta Extremo. Ele explica que o período de pandemia tem exigido mudanças de comportamentos e novos métodos de trabalho para todas as profissões.

"O principal desafio é buscar novas fórmulas. Eu sou um vendedor de histórias e tive que me adaptar a esse momento de pandemia. Acostumado a viajar pelo mundo, fui obrigado a me ajustar ao momento atual. Os empresários que se reinventaram seguem competitivos no mercado. Os que se estagnaram fecharam as portas ou vão ladeira abaixo. Uma marca forte exige resiliência, inovação, um time forte e unido para buscar soluções que surpreendam os clientes", disse o jornalista que já subiu os montes Aconcágua, Everest e McKinley.

O diretor da Rede Gazeta Regional Sul, Bruno Passoni, garante que o evento, mais uma vez, está adaptado à realidade da pandemia, e irá entregar a pesquisa da Futura que apresenta os resultados das marcas mais lembradas do Sul do Espírito Santo.

Bruno Passoni diretor da Rede Gazeta Sul Crédito: WALLACE HUll

"Existe uma frase do Charles Darwin, que diz: "Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças". E é isso que o momento nos ensina. Sabemos da importância do Prêmio Gazeta para o mercado e, por isso, adaptamos o evento ao formato on-line, mas com a mesma credibilidade de todos esses 20 anos. Em todo o mundo, inclusive aqui em Cachoeiro, tem os exemplos de pessoas que se adaptaram e já estão colhendo bons frutos desta reinvenção", afirma Passoni.

O método de pesquisa realizado pelo Prêmio Gazeta registra a marca mais lembrada pelo consumidor em diferentes segmentos. Ao abordar o entrevistado, o pesquisador pergunta qual a primeira marca que ele lembra quando pensa em determinado segmento. A primeira resposta é a registrada e com isso, os empresários cachoeirenses conhecem o espaço que a sua marca ocupa na mente do consumidor.

Conservani reforça que este é um método de pesquisa importante, principalmente para as marcas que buscam fidelizar o cliente. "É uma ótima ferramenta. A pesquisa de mercado para avaliar o poder da sua marca é fundamental. Quando uma empresa oferece um serviço de qualidade para um cliente, isso fica gravado na memória. Anos podem se passar e essa informação se alastra para outros clientes e fornecedores. Isso acontece comigo. As pessoas me identificam como o repórter que correu no gelo, subiu montanhas e que está sempre em busca de desafios. Uma marca que ganha fama pela qualidade se perpetua por anos e anos."

Para o jornalista, que já se adaptou em diferentes ambientes, foi à Antártica e chegou a cobrir o terremoto no Nepal em 2015, a dica essencial é não desistir do objetivo principal. "A mensagem é sobre não desistir, seguir em frente mesmo diante de obstáculos que parecem intransponíveis. O ser humano só conhece o seu limite quando ultrapassa os próprios limites. Tem uma frase de um ciclista que eu sempre levo para minha equipe. "O sofrimento é passageiro, desistir é para sempre". Desistir ou ficar na zona de conforto são soluções simples, mas o preço é alto demais. O sabor da decepção não serve pra nenhuma empresa vencedora", finalizou.