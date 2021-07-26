Roupa de Luísa Sonza na Times Square é de estilista capixaba. Saiba tudo

Parte do projeto Doce 22 de Luísa Sonza, seu novo álbum, ganhou campanha na Times Square, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @mayarijubini

Depois de ter aparecido em "Anaconda", uma das faixas de seu novo álbum, "Doce 22", com um look produzido no Espírito Santo, Luísa Sonza estampou campanha na Times Square, famosa avenida de Nova York, nos Estados Unidos, com outro modelito elaborado por uma estilista do Estado.

Mayari Jubini, de 26 anos, criou a composição com três peças e outras quatro produções que a loira usou em todo o álbum, que é seu segundo de estúdio.

"O look branco, da Times Square, é composto por uma calça, top e casaco. Tudo branco. O casaco tem vários recortes e mangas removíveis, assim como a gola. Dá para usar de três jeitos. Tanto que, no clipe, ela usa o look para dançar sem o casaco, depois aparece com o casaco e usa ele de outra maneira", fala a capixaba.

Segundo a estilista, que já mora em São Paulo há cerca de quatro anos, nenhuma das produções teve exigências – a não ser um pedido de conforto. "Eu que elaborei os looks, baseada só em uma proposta que a equipe apresentou, e coloquei esses diferentes jeitos de usar as roupas mais para ser um diferencial mesmo, que ela acabou usando", celebra.

Além de já ter vestido Luísa outras vezes, Mayari já assinou produções para Pabllo Vittar, Ludmilla, Iza, Sabrina Sato e Gloria Groove.

"Me mudei para São Paulo para isso, para ter um mercado maior. Mas todos os meus clientes são tratados da mesma forma, com o meu mesmo padrão. Tenho também peças prontas, mas são mais as celebridades mesmo que requerem esse 'sob medida' da minha marca", confidencia a capixaba, que se consolidou como empresária do ramo fashion há pouco mais de dois anos.

Para este projeto de Luísa - o "Doce 22" -, em que a cantora já revelou que acabou investindo mais de R$ 1 milhão ao todo, Mayari assinou cinco looks. Dois deles já saíram (o da Times, que é do clipe "VIP", e o "2000s"). Outros três ainda vão surgir em outros clipes que a artista vai lançar.

FALANDO EM SUCESSO CAPIXABA...

Está dando o que falar a cobertura de A Gazeta na Olimpíada de Tóquio. O colunista de Esportes, Filipe Souza, e o fotógrafo Vitor Jubini já desembarcaram no Japão e acompanham de perto os movimentos atléticos dos capixabas e de toda a delegação brasileira nos jogos.

NOS BASTIDORES DO JAPÃO

Outra do Espírito Santo que está pertinho dos atletas é Bárbara Coelho, que cobre o evento pela Globo e SporTV. A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que, apesar da paixão pelo trabalho, a apresentadora do Esporte Espetacular já tinha vontade de conhecer o Japão.

E ela confirma: "E nada melhor do que conseguir aliar as duas coisas: conhecer um país como esse enquanto trabalha com o que você mais ama fazer. Ter a oportunidade de ver a nata do esporte, os atletas mais importantes do mundo no mesmo lugar, num evento que pra mim vai ressignificar muita coisa. Estamos vivendo um momento único no mundo e ir para Tóquio com a responsabilidade de reportar para o Brasil tudo o que está acontecendo nos Jogos é uma honra".