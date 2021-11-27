Jovem do ES vence tumor no cérebro e sonha em ser jogador profissional

Cicatriz de Wanderley após cirurgia Crédito: Luiz Gonçalves

Após investigar dores de cabeça que sentia desde a infância e crises convulsivas, a família de Wanderley Bitarães, de 17 anos, descobriu que o jovem de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , tinha um tumor no cérebro e precisaria de uma cirurgia.

Em plena forma e jogando em campeonatos de futebol pelo país, o adolescente recebeu a notícia que talvez não voltaria aos campos. Mas não foi isso que aconteceu. Com mensagens de apoio, como a do atacante do Flamengo, Gabi, e, principalmente, da família, ele está de volta e sonhando em também ser uma estrela dos gramados.

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Segundo a família, as dores sempre eram diagnosticadas como enxaquecas, mas, com o passar dos anos, Wanderley começou a sofrer convulsões. O tumor foi então descoberto em março deste ano. Após a cirurgia, em agosto, o jovem saiu da UTI em 48 horas e, em 30 dias, já fazia atividade física leve.

“Pra mim, foi um tempo muito difícil. Ficar afastado do futebol durante tanto tempo, mas sei que foi para minha saúde, para voltar melhor ainda agora”, contou o garoto.

O pai, Evandro Félix da Silva, nunca teve dúvidas de que o filho iria se recuperar. “Sempre falei com ele que o futuro da gente não está em nossas mãos, temos que fazer por onde, mas quem sabe de todas as coisas é Deus. Vamos encarar e vamos vencer, tenho certeza. De forma ou de outra, vamos vencer”, disse o pai em entrevista ao repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul.

Wanderley já viajou pelo país jogando em vários times de base e colecionando medalhas e troféus.

Wanderley sonha em ser jogador profissional Crédito: Luiz Gonçalves

Ele recebeu mensagens de apoio de estrelas do futebol, como o Gabi, atacante do Flamengo. As mensagens, segundo o jovem, são fonte de motivação para seu grande sonho: ser jogador profissional.

Hoje, quase quatro meses depois da cirurgia, Wanderley está de volta ao lugar que mais gosta: o campo. Ele se prepara para jogar o Campeonato Sulino Sub 17 em Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (28).

Wanderley Bitarães, de 17 anos, está de volta aos campos Crédito: Luiz Gonçalves

“Depois de tanto tempo afastado, a expectativa e a ansiedade são altas. Quero continuar bem nos treinos para fazer uma boa temporada ano que vem. Vou me dedicar agora muito mais motivado após essa situação que se passou. Mas não vou desistir, vou continuar lutando em busca do meu sonho para poder realizá-lo, com fé sempre em Deus”, afirmou Wanderley Bitarães.