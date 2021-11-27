Libertadores: chegou o dia de Palmeiras e Flamengo lutarem pela glória eterna

Chegou o grande dia! Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores neste sábado (27). A partida acontece às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e tem expectativa de receber 60 mil pessoas. Em campo duas equipes que vão atrás do tricampeonato da competição mais importante da América do Sul.
A decisão é um tira-teima entre os dois últimos campeões continentais. Equipes eficientes, mas que possuem características muito diferentes. Enquanto o Palmeiras tem uma defesa muito sólida e aposta nos contra-ataques, o Flamengo gosta de ter domínio do jogo e ditar o ritmo da partida. Um duelo que promete ser emocionante. Confira a análise no vídeo acima.