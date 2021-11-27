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Final

Libertadores: chegou o dia de Palmeiras e Flamengo lutarem pela glória eterna

Jogo mais aguardado da temporada acontece neste sábado (27), às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

27 nov 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Chegou o grande dia! Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores neste sábado (27).  A partida acontece às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e tem expectativa de receber 60 mil pessoas. Em campo duas equipes que vão atrás do tricampeonato da competição mais importante da América do Sul. 
A decisão é um tira-teima entre os dois últimos campeões continentais. Equipes eficientes, mas que possuem características muito diferentes. Enquanto o Palmeiras tem uma defesa muito sólida e aposta nos contra-ataques, o Flamengo gosta de ter domínio do jogo e ditar o ritmo da partida. Um duelo que promete ser emocionante. Confira a análise no vídeo acima.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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